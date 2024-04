Cristiano Iovino circondato e aggredito da 6 uomini: è teste nella causa Totti – Ilary Blasi

Ha ancora contorni oscuri l’aggressione , da parte di alcuni sconosciuti giunti a bordo di un furgone, subita la notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile a Milano dal personal trainer Cristiano Iovino, 37 anni, entrato nella vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Cristiano Iovino vittima di un agguato notturno: aggredito a Milano e picchiato da 6 uomini usciti da un van

Iovino, che vive tra Roma e il capoluogo lombardo, ha rilasciato interviste su un presunto flirt con Ilary Blasi ed è citato come teste nella causa di separazione tra l’ex capitano della Roma e la showgirl. Secondo quanto si è saputo, il personal trainer, alle 3:30, era in via Marco Ulpio Traiano, alla periferia di Milano, e stava rincasando quando è stato circondato da 5-6 uomini, scesi da un van, che hanno iniziato a picchiarlo. L’uomo, che allo stato non avrebbe ancora sporto denuncia, è stato soccorso dal personale del 118 e medicato sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri.

Il personal trainer e imprenditore era stato definito da Totti “molto lontano da lui”. Nel documentario “Unica” andato in onda su Netflix negli scorsi mesi, Blasi ha dichiarato di aver conosciuto Iovino, circoscrivendo però la frequentazione a un solo caffè insieme.

Le versioni discordanti sulla frequentazione con Ilary Blasi, sarà teste nella causa di separazione

Il 37enne, in un’intervista, parlò invece di frequentazione intima. “Stavamo insieme quando potevamo, a volte passavano mesi senza vederci e non parlavamo mai di Totti“. Tifoso della Lazio, Cristiano Iovino ha tatuati sul braccio sinistro la scritta “Audere semper” e un teschio con una rosa in bocca. Il suo profilo Instagram era seguito da 55mila follower ma dopo che è stato tirato in ballo nella vicenda della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.