Cristina Ferrara volta pagina, primo scatto di coppia con Aka7Even

Cristina Ferrara e Aka7even

L’ex di Gianmarco Steri ha ritrovato l’amore con il cantante

Dopo settimane di rumor, avvistamenti sospetti e indizi social, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Gianmarco Steri, ha voltato pagina e ha una nuova storia d’amore con Aka7Even, il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi e prossimo concorrente del Festival di Sanremo 2026, dove si esibirà in coppia con LDA.

La coppia ha deciso di non nascondersi più: nelle scorse ore, Cristina e Aka7Even hanno pubblicato il loro primo selfie insieme su Instagram, sorridenti e complici, scatenando l’entusiasmo dei fan e chiudendo ufficialmente ogni dubbio sulla loro frequentazione.

Il primo scatto ufficiale e i primi indizi

Il gesto della coppia arriva dopo settimane di like sospetti, paparazzate e avvistamenti pubblici. Il primo indizio era arrivato già a fine dicembre, quando Cristina era stata pizzicata insieme ad Aka7Even al Parker’s di Napoli, noto rooftop del capoluogo partenopeo.

Successivamente, un’altra foto pubblicata sui social dalla Ferrara al cinema aveva mostrato le mani di un ragazzo, immediatamente attribuite dai follower al cantante ex allievo di Amici. Infine, una romantica passeggiata a Via Toledo, sempre a Napoli, aveva fatto il resto: la frequentazione sembrava chiara anche agli osservatori più attenti, ma mancava ancora la conferma dai diretti interessati.

Con il selfie pubblicato ieri, giovedì 29 gennaio, la coppia ha finalmente ufficializzato la relazione, mostrando al pubblico sorrisi, complicità e affetto reciproco.

Cristina Ferrara archivia Gianmarco Steri e guarda al futuro

Con questo nuovo capitolo sentimentale, Cristina chiude definitivamente il rapporto con Gianmarco Steri, con cui aveva lasciato il programma di Canale 5 tra polemiche e momenti turbolenti. La storia con Steri, durata solo pochi mesi, era terminata con l’ex tronista che aveva successivamente tentato un avvicinamento a Martina De Ioannon, poi scelta da Ciro Solimeno.

Dopo la rottura con Steri e alcune brevi frequentazioni, come quella con Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon, Cristina sembra aver trovato finalmente serenità e affetto accanto ad Aka7Even, con cui si mostra ora senza filtri sui social.

La coppia che fa sognare i fan

Il selfie ufficiale ha scatenato una pioggia di commenti e like da parte dei fan, felici di vedere l’ex volto di Uomini e Donne finalmente felice. L’entusiasmo si è diffuso rapidamente su Instagram e TikTok, alimentando ulteriormente il gossip sui giovani protagonisti del piccolo schermo e della musica italiana.

Tra sorrisi e gesti complici, Cristina e Aka7Even confermano una chimica evidente, che promette di tenere banco anche nei prossimi mesi, soprattutto con l’avvicinarsi della loro partecipazione a eventi pubblici e televisivi come Sanremo 2026.

Gossip italiano tra social e reality

La storia di Cristina e Aka7Even è l’ennesima conferma di come il gossip italiano sappia fondere realtà televisiva, social media e vita privata, generando attesa e passione tra il pubblico. Tra ex tronisti, ex corteggiatori e cantanti emergenti, l’attenzione dei fan resta altissima, e ogni gesto della coppia diventa occasione per commenti e condivisioni.

Ora, con la conferma ufficiale, il gossip lascia spazio all’amore: Cristina Ferrara e Aka7Even sono ufficialmente una coppia, e i fan non vedono l’ora di seguire le loro prossime avventure, tra Instagram, Sanremo e nuovi scatti romantici che li ritraggono insieme.

Aka7even con Cristina Ferrara