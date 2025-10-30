Raul Dumitras e Cristina Ferrara, la segnalazione al… bacio tra gli ex di Martina e Gianmarco

Impazza il gossip tra Cristina Ferrara e Raul Dumitras

La segnalazione che infiamma i social

Un nuovo intreccio sentimentale scuote il mondo dei reality di Maria De Filippi.

Secondo quanto riportato da Pugnaloni, fonte molto seguita del gossip televisivo, Raul Dumitras e Cristina Ferrara sarebbero ormai più che amici.

Le voci, già circolate nelle scorse settimane, hanno trovato conferme dopo una segnalazione arrivata da un locale romano, il “Pepe Pizza Tuscolana”, dove i due sono stati visti insieme in atteggiamenti inequivocabili.

«Li ho appena visti che si baciavano», ha raccontato l’autore della segnalazione, precisando che non ha potuto scattare foto per rispetto della privacy. «Raul indossava un cappellino verde e bianco, Cristina aveva leggings neri e una felpa larga. Stavano parlando isolati, poi si sono abbracciati».

Il dettaglio che conferma tutto

L’indizio che ha acceso ulteriormente il gossip arriva però dai social.

Nelle ultime stories Instagram, Cristina Ferrara indossa una maglietta identica a quella mostrata da Raul in un suo recente video: un particolare che i fan hanno subito interpretato come la “prova definitiva” della loro frequentazione.

La voce si è diffusa rapidamente su X e Instagram, dove centinaia di utenti hanno rilanciato la notizia. «Sono bellissimi insieme», scrive qualcuno; altri sottolineano la coincidenza temporale con un altro amore appena ufficializzato nel mondo defilippiano: quello tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Un effetto domino sentimentale

Il destino ha voluto che le due storie si incrociassero.

Raul Dumitras è l’ex fidanzato di Martina De Ioannon, mentre Cristina Ferrara ha avuto una relazione proprio con Gianmarco Steri.

Un intreccio che molti definiscono un “effetto domino sentimentale” tra ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island.

Nessuno dei diretti interessati ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma le coincidenze social e le testimonianze raccolte da Pugnaloni sembrano lasciare pochi dubbi.

Il gossip che domina il web

In poche ore, l’indiscrezione ha monopolizzato il dibattito online.

Su TikTok e Instagram, i fan dei due programmi si dividono tra chi tifa per la nuova coppia e chi parla di “relazione strategica”.

In attesa di conferme, il nome di Raul Dumitras è già tra i più cercati nelle ultime ore, segno che il pubblico continua a seguire con curiosità le dinamiche sentimentali nate sotto i riflettori dei format di Maria De Filippi.