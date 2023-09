Daniele Dal Moro, incidente in moto d’acqua e corsa al pronto soccorso: ‘Trauma facciale’ (FOTO)

“Sto andando in ospedale”. Una Stories di Daniele Dal Moro ha creato apprensione tra i fan dell’ex gieffino che qualche giorno fa ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con la fidanzata, Oriana Marzoli.

Daniele Dal Moro vittima di un incidente in moto d’acqua, paura e taglio alla palpebra superiore dell’occhio destro

In tanti hanno chiesto lumi al veronese, che ha postato anche una foto con un taglio sull’occhio, su quanto fosse accaduto manifestando preoccupazione per la sua salute. Dopo due ore Daniele Dal Moro ha fatto chiarezza condividendo lo screenshot del referto medico dell’ospedale Perderzoli di Peschiera del Garda che faceva riferimento ad un incidente in moto d’acqua verificato nella tarda mattina di domenica 10 settembre. “Riferisce di una caduta accidentale in moto d’acqua con trauma facciale“.

L’impatto ha provocato una ferita della palpebra superiore dell’occhio destro prontamente saturato. Viene precisato altresì che l’ex tronista di Uomini e Donne non ha perso la conoscenza dopo la caduta. Una disavventura che ha creato momenti di trepidazione ma che sarà archiviato in fretta dopo qualche giorno di riposo.