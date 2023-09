Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, video

Dal GF Vip al Lido di Venezia. Si sono odiate, hanno provato ad avvicinarsi per poi allontanarsi definitivamente e per uno strano scherzo del destino si sono ritrovate, anche se a distanza, sullo stesso red carpet al Festival Internazionale del Cinema di Venezia.

Antonella Fiordelisi, incrocio a distanza con Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno sfilato scegliendo due outfit diversi. “Un abito semplice” – l’ha definito la salernitana su Twitter che ha indossato un vestito lungo che ha messo in risalto le forme. Non è stata da mano la venezuelana che si è presentata al Lido con il fidanzato Daniele Dal Moro che si è presentata in stile catwoman con perline.

L’ex fidanzata ha raccontato ad alcuni cronisti che presto tornerà in tv senza entrare nel dettaglio della nuova esperienza sul piccolo schermo dopo il GF Vip. Oriana Marzoli e Daniele Del Moro hanno invece parlato della loro relazione poco prima di arrivare al red carpet.

Le due ex gieffine spopolano su Twitter con gli scatti dal Lido

“Abbiamo entrambi un carattere forte, ma l’amore è più forte” – ha affermato la sudamericana. Le foto degli ex gieffini al Festival del cinema di Venezia hanno fatto il giro del web e spopolato sui social. In particolare ha conquistato la topic trend di Twitter. Scatenate le fanbase e commenti pungenti sui look scelti.