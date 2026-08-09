La svolta di Debora Cattoni: in vendita la casa tra le colline umbre amate da artisti e registi

Debora Cattoni mette in vendita la sua abitazione di Tavernelle

L’attrice e fashion designer ha deciso di affidare al mercato una caratteristica abitazione indipendente a Tavernelle di Panicale

C’è un momento in cui una casa diventa molto più di un immobile. Racconta una fase della vita, custodisce ricordi e accompagna nuovi progetti. È anche per questo che la decisione di Debora Cattoni, attrice, fashion designer, blogger e scrittrice, di mettere in vendita una delle sue abitazioni umbre assume un significato particolare.

L’immobile si trova a Tavernelle di Panicale, piccolo centro della provincia di Perugia che rappresenta uno dei punti di collegamento tra Magione, Panicale e Passignano sul Trasimeno, a pochi chilometri dal lago che ogni anno richiama migliaia di turisti italiani e stranieri.

Una località immersa nelle colline umbre, scelta negli anni da numerosi appassionati dell’arte e della natura e che ha fatto anche da sfondo a produzioni televisive, tra cui alcune scene della popolare fiction “Carabinieri”.

Una casa nel cuore di un territorio sempre più ricercato

Negli ultimi anni l’area del Trasimeno ha visto crescere l’interesse di acquirenti italiani e stranieri, in particolare britannici, attratti dalla qualità della vita e dal fascino dei borghi storici. Il premio Oscar Colin Firth coltiva il suo uliveto biologico a Città della Pieve mentre il cantante Ed Sheeran ha trovato il suo rifugio ideale a Paciano dove ha acquistato una tenuta con un vigneto. Gwyneth Paltrow non disdegna momenti di assoluto relax nella tenuta di Reschio.

Tavernelle conserva l’identità del piccolo paese umbro, ma offre tutti i principali servizi: supermercati, centro commerciale, ristoranti, bar, pasticcerie, attività commerciali, aree verdi, parcheggi e il tradizionale mercato del lunedì, elementi che la rendono una località ideale sia come prima casa sia come residenza per chi cerca tranquillità senza rinunciare alle comodità.

Il territorio è inoltre conosciuto per essere frequentato, nel tempo, da personalità del mondo dello spettacolo e della cultura che hanno scelto l’Umbria per soggiorni o proprietà immerse nel verde.

L’abitazione

La casa messa in vendita da Debora Cattoni è una porzione cielo-terra indipendente sviluppata su quattro livelli.

L’immobile dispone di due ingressi, uno principale e uno dal garage-magazzino, collegato internamente ai piani superiori.

La distribuzione degli spazi comprende:

soggiorno;

cucina abitabile;

dispensa;

due camere da letto;

due bagni;

terrazzo collegato a una delle camere;

roof top panoramico;

garage e magazzino.

Una soluzione che coniuga il fascino delle abitazioni storiche con una distribuzione funzionale degli ambienti.

Chi è Debora Cattoni

Volto noto nel mondo della moda e dello spettacolo, Debora Cattoni negli anni ha costruito un percorso trasversale tra recitazione, fashion design, blogging e scrittura, distinguendosi per uno stile personale e per un’attività artistica che spazia tra discipline differenti.

In una precedente intervista rilasciata al Corriere dello Spettacolo, Cattoni aveva raccontato la propria visione creativa e il desiderio di dedicarsi sempre di più all’arte.

«Sono sempre stata attratta dall’arte in qualsiasi forma. Amo disegnare, scrivere e dipingere. Appena troverò la sistemazione giusta farò solo questo», spiegava, raccontando un percorso personale fatto di continui cambiamenti e nuove sfide professionali.

Parole che oggi sembrano accompagnare anche questa nuova scelta immobiliare, che rappresenta un ulteriore passaggio nel suo percorso.

Un immobile per vivere l’Umbria autentica

Situata a pochi minuti dal Lago Trasimeno e facilmente raggiungibile dalle principali arterie stradali, la proprietà rappresenta una soluzione interessante sia per chi desidera trasferirsi in uno dei territori più suggestivi del Centro Italia sia per chi è alla ricerca di una seconda casa in un contesto ricco di storia, natura e servizi.

Una scelta che conferma come il fascino dell’Umbria continui ad attrarre non solo turisti, ma anche professionisti del mondo dell’arte e dello spettacolo, capaci di cogliere il valore di un territorio che conserva intatta la propria autenticità.

Per informazioni sulla vendita dell’immobile è possibile consultare la scheda pubblicata dall’agenzia incaricata.