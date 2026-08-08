Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale si racconta senza filtri sui social: dai trattamenti estetici al consiglio ricevuto da un ex fidanzato che, per un periodo, l’aveva fatta dubitare del proprio corpo.

Chiara Ferragni torna a parlare apertamente del suo rapporto con il corpo e con la chirurgia estetica. In una serie di video pubblicati sui social, l’influencer e imprenditrice si è mostrata senza trucco, avvolta in un accappatoio, rispondendo alle domande dei follower sui ritocchi estetici e raccontando un episodio personale che non aveva mai rivelato prima. Il momento che più ha colpito i fan riguarda le parole di un ex fidanzato, che avrebbe cercato di convincerla a rifarsi il seno, facendole nascere un dubbio che, fortunatamente, non si è mai trasformato in un intervento.

Chiara Ferragni e il racconto sul botox

Ferragni ha affrontato uno degli argomenti più discussi che la riguardano, spiegando con trasparenza quali trattamenti abbia scelto di fare negli anni.

L’imprenditrice ha confermato di sottoporsi al botox, precisando però che si tratta dell’unico trattamento estetico che utilizza con regolarità.

Ha spiegato di non avere alcun pregiudizio verso la medicina estetica, ma di preferire soluzioni che non alterino i lineamenti del viso.

L’obiettivo, ha ribadito, è quello di mantenere un aspetto il più possibile naturale, pur prendendosi cura della pelle. Per il prossimo autunno, inoltre, ha anticipato di voler ricorrere a un trattamento laser per migliorare l’uniformità dell’incarnato.

Il trattamento di cui si è pentita

Tra le confessioni è arrivata anche quella su un intervento estetico che oggi non rifarebbe.

Ferragni ha raccontato di essersi sottoposta circa dieci anni fa a un filler nella zona sotto gli occhi, ma il risultato, con il passare del tempo, non l’ha soddisfatta.

Secondo quanto spiegato, il prodotto aveva creato un effetto eccessivamente gonfio, tanto da convincerla a farlo successivamente sciogliere.

Un’esperienza che oggi cita come esempio di quanto sia importante valutare attentamente ogni trattamento estetico.

«Un mio ex voleva che mi rifacessi il seno»

La parte più sorprendente del suo racconto riguarda però una relazione sentimentale del passato.

Senza fare nomi, Chiara Ferragni ha rivelato che un ex compagno, pur dicendole di apprezzare il suo fisico, continuava a ripeterle che con un seno più grande sarebbe stata ancora più attraente.

Quelle parole, ha ammesso, finirono per influenzarla.

Per un periodo iniziò perfino a prendere in considerazione l’idea di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva, nonostante avesse sempre dichiarato di amare il proprio corpo e il suo seno, che considera una delle caratteristiche che più le piacciono.

Alla fine, però, decise di non operarsi.

Il messaggio alle donne: «Fatelo solo per voi stesse»

Ripensando a quella vicenda, Ferragni ha spiegato di essere oggi felice della scelta fatta.

Secondo l’influencer, modificare il proprio corpo può essere una decisione legittima, ma soltanto se nasce da un desiderio personale e non dal giudizio o dalle aspettative di qualcun altro.

Ha invitato le donne a prestare attenzione quando una relazione fa nascere insicurezze che prima non esistevano, definendo questo comportamento un vero e proprio campanello d’allarme.

L’imprenditrice ha concluso ribadendo che ogni scelta estetica dovrebbe essere fatta esclusivamente per sentirsi meglio con se stesse, senza lasciarsi condizionare dai commenti del partner o dalle pressioni esterne.