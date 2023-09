Crozza si trasforma in Mancini, imitazione esilarante: ‘Giochiamo con il 4-4-25’, il video

Nuovo esilarante video di Maurizio Crozza in vista del ritorno di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove da venerdì 22 settembre. Questa volta il comico genovese veste i panni di Roberto Mancini in una sarcastica parodia sul suo addio alla Nazionale italiana per assumere poi l’incarico di ct dell’Arabia Saudita.

Maurizio Crozza si trasforma in Mancini, la gag con gli arabi ‘Abi Cab’ e ‘Fa Bonifica’ che gli riempiono le tasche di soldi

“Perché ho lasciato l’Italia per la Nazionale Saudita? Motivi strettamente personali, non voglio fare polemiche. Sono ragioni mie intime”. Nel frattempo si vedono due mani che gli riempiono le tasche di soldi con la voce fuori campo (Andrea Zalone) che chiede di chi si tratta. “Abi Cab e Fa Bonifica, sono i dirigenti della Federazione araba”. Poi gli viene lanciato un pacco di soldi da 50 euro a forma di palla.

“Ragazzi non così, perché se giochiamo così no non arriviamo in filiale. Ora giochiamo con il 4-4-25… Nuovo modulo? No, sono i nuovi milioni. Iban, iban devi anticipare… Anticipa, se non anticipi io sul conto non ho visto niente, solo foglietti”. La gag si chiude con Crozza Mancini che ribadisce che i motivi per i quali ha lasciato la Nazionale italiana sono strettamente personali.