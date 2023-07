Fabio Fazio presenta Che tempo che fa versione Nove, cast fisso e chi resta al tavolo: ‘Non siamo stati cacciati’

É partita ufficialmente la nuova avventura professionale, dopo 40 anni in Rai, di Fabio Fazio con la presentazione dei palinsesti di Discovery. “Essere così ben accolti, con questo entusiasmo, è una cosa molto bella” – ha esordito il conduttore che dal 15 ottobre sarà al timone di Che tempo che fa sul Nove.

Al fianco del prestigioso ultimo arrivato in casa Warner Bros anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, volti storici del programma in onda su Rai 3 fino allo scorso maggio. Fazio ha fatto chiarezza sul suo divorzio con la tv di Stato precisando di non essere stato cacciato. “Se a marzo, hai un contratto in scadenza a giugno, non arrivano risposte, pensi legittimamente di cogliere l’occasione entusiasmante che ti viene offerta altrove” – ha precisato il conduttore televisivo che ha aggiunto che chi fa il suo mestiere non deve essere difeso dalla politica.

“Voglio essere difeso dal mio lavoro e dal risultato. L’opportunità di avere tutto nuovo non è affatto scontata, io penso che l’ingrediente per fare televisione sia essere liberi. Ma non vuol dire poter dire quello che si vuole, ma l’aspetto della libertà di essere contemporanei è irrinunciabile per chi vuole continuare a fare televisione. Ed è quello su cui siamo stati d’accordo”.

Fazio poi si è soffermato su Che tempo che fa versione Nove precisando che non ci saranno grossi stravolgimenti. Il programma comincerà il 19.30 dal 15 ottobre. Dalle 20 ci sarà la parte informativa che conoscete. Avremo Massimo Giannini. Ritroverò Michele Serra, Nino Frassica e Roberto Burioni. Andremo dall’attualità alla politica. Noi abbiamo invitato tutti, continueremo a farlo. Cercheremo, di volta, in volta, l’ospite di copertina. Ci sarà Luciana, da 18 anni che fa un monologo di mezz’ora in prime time. É il più grande talento comico di sempre”.

Poi i componenti del cast con la precisazione che Tommaso Zorzi non sarà presenza fissa. Al tavolo di Che tempo che fa ci saranno Ornella Vanoni, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini, Nino Frassica e Francesco Paolantoni. Escono Simona Ventura e, dopo diversi anni, Gigi Marzullo che sono sotto contratto con la Rai. Che tempo che fa andrà in onda dagli studi, riadattati per l’occasione di Fratelli di Crozza, con Fazio che non ha escluso possibili collaborazioni con Maurizio Crozza con il quale c’è un ottimo rapporto.

“Magari possono esserci degli spin off. Il gruppo ha fatto un gesto di affetto e accoglienza ma anche di grande fiducia e dispendio di energie anche a livello di costi”. In conferenza stampa è intervenuta anche Luciana Litizzetto: “L’idea di un luogo in cui si sperimenta è molto vivo, giovane, vitale, reale”.