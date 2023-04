Domenica In delirio, Boldi: ‘Mara è successo un casino’, De Sica: ‘É un ospizio’ (VIDEO)

Momenti esilaranti nel corso della puntata del 2 aprile di Domenica In. Ospiti in studio gli eterni Yuppies Jerry Calà, dopo l’attacco cardiaco, Christian De Sica, Ezio Greggio e Massimo Boldi. Prima di incontrare i colleghi e amici l’ex Gatti dei Vicoli Miracoli ha ricostruito quanto accaduto la notte del malore confidando a Mara Venier il suo timore a restare solo.

La sorpresa di Mara Venier a Jerry Calà: a Domenica In gli eterni Yuppies De Sica, Greggio e Boldi

Poi spazio all’amarcord e, soprattutto, all’allegria tra battute e gaffe indimenticabili. Tutto è iniziato con Jerry Calà che voleva cantare Maracaibo con De Sica con la conduttrice che l’ha bloccato. “Jerry devi stare calmo, non puoi cantare”. Anche l’attore romano ha provato a dissuaderlo. “Ma tu sei matto”.

Nel frattempo è scoppiato il caos con Massimo Boldi che ha richiamato l’attenzione di Mara Venier: “É successo un casino, ho perso l’apparecchio” -ha spiegato il comico con Christian De Sica scatenato. “Pensavo ti eri ca..to sotto. Non è Domenica In, questo è un ospizio”.

Boldi perde l’apparecchio, De Sica: ‘Pensavo ti eri ca..to sotto’

Boldi ha ritrovato l’apparecchio mentre la conduttrice ha chiesto di mandare in onda una clip relativa a Yuppies. “Seguite me, se no alla fine ricoverate me stasera” – ha chiuso il siparietto destinato a diventare un cult della televisione italiana.