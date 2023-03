Mara Venier e Barbara d’Urso, offese dal profilo Qui Mediaset: chiarimento sull’accaduto e scuse

Nel corso della puntata del 26 marzo di Domenica In è stato mandato in onda il videomessaggio realizzato da Barbara d’Urso per l’amica Gabriella Labate, ospite dello storico programma condotto da Mara Venier.

Barbara d’Urso, sorpresa per Gabriella Labate a Domenica In: scoppia il caso per un post di Qui Mediaset

Pochi istanti dopo è parso un pesante e volgare commento, firmato da tale Silvy, nei confronti delle due conduttrici sull’account ufficiale utilizzato da Mediaset per divulgare notizie e anteprime: “Che tro.e“. L’accaduto era stato commentato anche da Mara Venier rispondendo ad un utente: “Molto brutto”.

Nessuna reazione invece da Barbara d’Urso con Mediaset che ha spiegato che il profilo era stato hackerato. “Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo”. Per tale motivo l’account Twitter è stato temporaneamente disattivato.

Le scuse a Carmelita e Mara Venier: ‘Il fatto è stato generato da un grave incidente, ci scusiamo’

Nella serata di lunedì 27 marzo è tornato attivo con il primo cinguettio che è stato dedicato al volgare commento nei confronti di Mara Venier e Barbara d’Urso. “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto.

Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”.