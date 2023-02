Domenica In speciale Sanremo, diffida alla Rai: ‘L’ospitata di Blanco sarebbe diseducativa’

Dopo la discussa esibizione nel corso della prima serata di Sanremo 2023, Blanco si era scusato via Instagram per aver reagito in maniera scomposta all’assenza di ritorno audio.

Mara Venier, l’invito a Blanco: ‘Non tutti hanno Instagram, potrebbe chiedere scusa a Domenica In’

Il cantante si è avventato sulle rose sulle quali si sarebbe dovuto rotolare a fine performance come avviene nel video del suo brano L’isola delle rose. Nel corso de La vita in diretta Mara Venier aveva invitato l’artista, che ha vinto Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, a chiedere scusa al pubblico nel corso della puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival in onda domenica 12 febbraio. “Non penso che tutti abbiano Instagram” – ha sottolineato la conduttrice televisiva. I rumors di una possibile presenza di Blanco nel talk show di Rai 1 hanno spinto l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi a diffidare la Rai.

L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi diffida la Rai: ‘Eventuale ospitata di Blanco sarebbe grave’

“Una eventuale ospitata di Blanco a Rai 1, dopo i gravi fatti di Sanremo dove l’artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma addirittura pericolosa. Rai e Mara Venier farebbero infatti passare il messaggio che chi si rende protagonista di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici debba essere premiato con ospitate sulla rete ammiraglia e attraverso lo spazio concesso dall’azienda pubblica” – si legge nella nota diramata dall’Associazione che ha sottolineato che la presenza del cantante Domenica In rappresenterebbe un messaggio altamente diseducativo specie per i più giovani. “Potrebbero essere spinti ad emulare il folle gesto di Blanco“.