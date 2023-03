Domenica In: Iva Zanicchi ricorda Paolo Limiti, si emoziona per il fratello ma poi fa arrabbiare Mara Venier

Ricordi e scivoloni nel corso della puntata di Domenica In del 26 marzo In memoria di Paolo Limiti. Ospiti di Mara Venier numerosi artisti legati al paroliere e conduttore televisivo scomparso il 2 giugno 2017.

Iva Zanicchi si emoziona nel vedere un filmato in un programma di Paolo Limiti con il fratello

Tra questi Iva Zanicchi al quale è stato mostrato un filmato di una trasmissione in cui era ospite di Limiti. “Ha scritto diverse canzoni per me tra cui un testo bellissimo: la mia sera. In quella puntata c’era anche mio fratello, mi sa che abbiamo anche cantato insieme. Cantavamo solo Maremma… non voglio parlare di mio fratello che mi si scioglie il trucco” – ha affermato Iva Zanicchi che prima di esibirsi ha fatto una battuta con la conduttrice di Domenica In che l’ha immediatamente stoppata.

“Per te sempre, ovunque… Posso venire anche a scopa.., il pavimento. Con la scopa si pulisce il pavimento”. Immediato l’intervento di Mara Venier: “Ho appena passato una settimana per Sgarbi, vi prego fatemi stare tranquilla”.

La cantante non si trattiene, Mara Venier la richiama: ‘Ho appena passato una settimana con Sgarbi’

Successivamente l’aquila di Ligonchio è stata nuovamente richiamata dalla padrona di casa. Iva Zanicchi ha iniziato a lamentarsi del microfono ‘gelato’. “Basta con questa Zingara, applauso al maestro. Caz.o questo microfono”. La conduttrice l’ha fulminata con lo sguardo. “Metti giù il microfono e ritorniamo a Paolo”.