Il Cantante Mascherato, Iva Zanicchi fa una gaffe su Malgioglio e cita Memo Remigi davanti a Serena Bortone

Tra battute da bollino rosso e gaffe ha lasciato il segno nella prima puntata de Il Cantante Mascherato. Iva Zanicchi è tra i giurati della nuova edizione con Flavio Insinna, Christian De Sica, Serena Bortone e Francesco Facchinetti.

Iva Zanicchi, battuta da bollino rosso dopo l’esibizione dei Colombi

Durante la puntata del 18 marzo la cantante si è fatta prima notare per un battutina che non è passata inosservata dopo l’esibizione dei Colombi. “Io amo gli uccelli” – ha affermato provocando l’ilarità del pubblico per l’audace doppio senso. Subito l’aquila di Ligonchio. “Volevo dire che amo i colombi come amo i cani”. Di sicuro la performance della maschera non ha entusiasmato Iva Zanicchi. “Simpatici ma non sanno cantare”.

La gaffe della cantante: ‘Il Ciuchinho potrebbe essere Magioglio’, Milly Carlucci: Sta lavorando su un’altra rete’

La gaffe della cantante è maturata dopo la perfomance del Ciuchinho con un’ipotesi che ha strappato un sorriso tra il pubblico. L’artista ha ipotizzato che dietro la maschera potesse esserci Cristiano Malgioglio che, contemporaneamente, era impegnato ad Amici 22 come giudice.

Immediato l’intervento di Milly Carlucci: “Non è possibile, sta lavorando su un’altra rete” – ha precisato la conduttrice de Il Cantante Mascherato senza citare il talent show concorrente di Maria De Filippi. “Al posto di Malgioglio direi Memo Remigi“. L’artista è stato allontanato dalla trasmissione, Oggi è un altro giorno, della collega di giuria Serena Bortone. In questo caso la conduttrice ha preferito glissare.