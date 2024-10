Elisa Corda a Le Iene, su OnlyFans per pagare i debiti: la mano persa nell’incidente, la maternità, lo sport

La sua vita è cambiata il 1° luglio 2016 quando è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre viaggiava a bordo dell’auto aziendale. Elisa Corda, 39enne di Casale Monferrato, ha raccontato a Le Iene di come sia cambiata la sua vita da quel giorno fino alla decisione di aprire il profilo OnlyFans per far fronte ai debiti.

Elisa Corda ha perso la mano in un incidente stradale nel 2016

Nel violento scontro con un camion della nettezza urbana perse la mano sinistra. Novantasei giorni in ospedale e tante operazioni ma anche una straordinaria forza di volontà che l’ha spinta verso nuove sfide anche grazie all’energia di una bambina affetta da nanismo. La decisione di affidarsi ad un personal trainer, l’ex pugile Marco Francia, per rimettersi in forma e la scoperta del ParaPowerlifting.

Diventa una campionessa di sollevamento pesi e diventa atleta paralimpica di sci nordico e canottaggio. Dopo l’incidente è rimasta senza lavoro con le cause che sono andate avanti. Dopo otto anni tra perizie e testimonianze è stata ritenuta responsabile del sinistro ed ora deve pagare 70mila euro

La rinascita grazie allo sport, il maxi risarcimento da pagare, la svolta OnlyFans con il marito

Un debito che può lievitare fino a 140mila euro se dovesse perdere anche la causa di secondo grado. Madre di una bambina, Nina, è stato il marito, Gavino, a spingerla ad iscriversi ad OnlyFans. Il partner le fa da fotografo e da regista nella creazione dei contenuti da condividere sulla piattaforma per adulti.

In alcune occasioni entra anche in scena. “C’è chi paga per vedere le mie performance ma chi mi cerca anche per ricevere messaggi di autostima ed altri semplicemente per incoraggiarmi”- ha precisato Elisa Corda durante l’intervista a Le Iene precisando che da quando ha attivato il profilo incassa circa 2000 euro al mese.