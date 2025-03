Alessandra Amoroso è incinta: già scelto il nome, chi è il partner

Alessandra Amoroso con Valerio Pastore

Alessandra Amoroso è in dolce attesa. La cantante salentina lo annuncia sui social pubblicando una foto in bianco e nero che la ritrae mentre il compagno le bacia la pancia.

Alessandra Amoroso incinta, il nome scelto e quando partorirà

“Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me – scrive – si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino”, conclude alludendo probabilmente al mese in cui è prevista la nascita. “Sono tanto felice per voi. Auguri” – ha commentato Laura Pausini. Bigmama ha salutato la lieta notizia scrivendo… “Amore della zia”. Giorgia ha esclamato: “Oh Dio Sandrina, che bello”. Auguri anche da Noemi, Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Annalisa, Rocco Hunt, Rose Villain, Emma, Arisa, BabyK, Paola Iezzi, Syria e tanti altri artisti e personaggi della televisione.

Da due anni è legata a Valerio Pastore

La cantante 38enne è legata da due anni al tecnico del suono e videomaker, classe 1994, Valerio Pastore. Le prime foto di coppia sono iniziate a circolare da maggio 2023. Fianco a fianco, Alessandra Amoroso Valerio Pastore sono stati fotografati dal settimanale Chi mentre si dedicavano a fare la spesa in un supermercato di Roma. Diva e Donna, invece, li ha immortalati mentre si scambiavano tenere effusioni.

A fine estate era circolata anche la voci di una crisi di coppia che non è mai stata confermata dai diretti interessati. In passato la cantante aveva avuto una relazione importante con Stefano Settepani, produttore esecutivo di Amici con il quale sarebbe dovuta convolare a nozze. Alessandra Amoroso confermò la fine della relazione durante un’ospitata a Domenica In nel maggio del 2021.