Grande Fratello, Beatrice Luzzi fa arrabbiare Alfonso Signorini: ‘É contrario al regolamento’

Alfonso Signorini arrabbiato con Beatrice Luzzi

Ancora tensione alle stelle tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando al Grande Fratello. Questa volta il pomo della discordia è un post pubblicato su X dalla conduttrice televisiva sulla fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Scintille tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi per il post su Shaila

Alfonso Signorini ha invitato Stefania a leggerlo all’ex velina. “Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”. Parole che hanno trovato l’inaspettato apprezzamento di Lorenzo con Shaila che ha ribadito che la sua rottura non è legata al gioco. “Non so come farti cambiare idea”.

A sostegno di della ballerina si è schierata Beatrice Luzzi che già aveva l’aveva difesa a spada in altre occasioni. “Non ti preoccupare che su quel post ci sono tanti commenti a tuo favore”. Un’affermazione che ha provocato la reazione stizzita di Alfonso Signorini che ha tirato le orecchie all’opinionista. “Abbiamo letto il post, ma sai benissimo che non si può dire quello che succede all’esterno della casa. Hai fatto una cosa che va contro il regolamento”.

Finalmente #shaila prende le distanze da #Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva? #shailenzo #GrandeFratello — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 16, 2025