Chi è Mady Gio, star di OnlyFans accusata di evasione fiscale per 1,5 milioni: ‘Ho sempre pagato’

Si chiama Madalina Ioana Filip, ha 29 anni, e con il nome d’arte di Mady Gio è una star di Onlyfans. Origini romene, cresciuta nel Varesotto da quando di anni ne aveva 12, residenza a Lugano da tre anni circa ma residenza fiscale a Cassano Magnago (Varese), è finita nel mirino della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese per una presunta evasione fiscale da un milione e mezzo di euro.

“Ho sempre pagato le tasse sia in Italia, che in Svizzera“, si difende lei, influencer e content creator per adulti da un milione e mezzo di follower su Instagram. Ma la Guardia di Finanza ha spiegato che “avviata l’apposita attività di verifica, sono risultati mancanti gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltreconfine”. In particolare, “un conto corrente e il proprio dominio web risultano tutti localizzati in Italia”.

“Impugneremo ogni provvedimento. La mia assistita si è affidata a dei professionisti che a questo punto dovranno rispondere di eventuali errori. Ha agito sempre secondo la legge” – ha spiegato l’avvocato Riccardo Lanza. Nota per le interviste rilasciate a tv, giornali e radio, ospite de La Zanzara e guest star in un video di Fabri Fibra, Mady Gio ha affidato a Instagram la sua prima versione sui fatti contestati dalla finanza a suo carico.

“Leggo articoli di giornali che riferiscono di un’accusa di evasione fiscale a mio carico” – scrive in una Stories su Instagram. “È stato violato il mio diritto alla riservatezza e soprattutto il sacrosanto principio di innocenza fino a prova contraria. Si tratta solo di accuse per le quali ho già dato mandato ai miei legali di difendermi in tutte le opportune sedi. Ho sempre pagato le tasse, sia in Italia che in Svizzera, mia effettiva residenza dal 2022. Leggo ricostruzioni fantasiose sul mio conto, mi auguro che quando tutta la vicenda si chiuderà in niente, sui giornali mi sarà riservato lo stesso spazio”.

Dai microfoni de La Zanzara Mady Gio aveva raccontato il suo cambio di vita con l’approdo nel mondo del sesso on line: “Ripensamenti? Nessuno, anzi. Magari l’avessi fatto prima. Ho fatto la cameriera per 10 anni nel ristorante di famiglia. A casa sono tutti contenti, anche la bisnonna. Dice che finché non uccido nessuno e pago le tasse, si può fare tutto”.

Ha iniziato su TikTok e contestualmente ha iniziato a spopolare su Instagram fino a decidere di aprire un canale OnlyFans. “Ci sono americani che spendono fino a 5000 dollari al mese”. A Le Iene mostrò le sue auto, una Porshe e una Jeep, nel garage della sua villa. “Mi sono trasferita in Svizzera perché in Italia la percentuale di tasse e contributi che devi dare sono fuori dal normale” – disse a Elena Morali e Gaston Zama che realizzarono il servizio. Gli introiti mensili, all’epoca del servizio, superavano i 100mila dollari. “Non ho nessuna agenzia che mi segue, né social media manager”.

Da cameriera ai guadagni record su OnlyFans

E proprio le tasse sono il nodo da sciogliere adesso: secondo gli inquirenti nei primi mesi del 2022 ha deciso di spostare la propria residenza in Svizzera per ottenere una situazione fiscale più favorevole dichiarando poco più di 50mila euro di reddito. Per 10 anni ha lavorato come cameriera a 1000 euro al mese. Ex barista nel ristorante di famiglia, Mady Gio su YouTube spiegava come fosse complesso e più intimo il mercato di OnlyFans: “Il 90% sono donne – diceva – C’è tantissima concorrenza da tutto il mondo. Sconsiglio alle ragazze di intraprendere questa strada”.