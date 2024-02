Sanremo 2024: legale chiede atti sul voto della sala stampa, istanza del Codacons sul televoto

Bufera sul televoto e sulla classifica della sala stampa a Sanremo 2024 con legali e Codacons che hanno chiesto accesso agli atti.

Erich Grimaldi del foro di Napoli: ‘Chiederò i voti della sala stampa per appurare se c’è stata discriminazione su Geolier’

“Chiederò, con un accesso civico, tutti i voti dati dalla sala stampa ai 30 artisti nelle 5 giornate, per appurare se il voto espresso a Geolier nell’ultima serata è stato discriminatorio”: lo afferma l’avvocato Erich Grimaldi , del foro di Napoli, sottolineando che “il 60% del televoto è stato a favore di Geolier, motivo per cui è necessario e doveroso comprendere se la Rai, quale servizio pubblico, ha riconosciuto la vittoria di Angelina Mango in maniera discriminatoria o meno, comunicando, peraltro, le modalità e le competenze, con cui sono stati selezionati i giornalisti votanti a Sanremo”. Tutto ciò, afferma il legale, “anche in considerazione delle gravi affermazioni di alcuni di essi dopo la classificazione delle cover”.

L’avvocato Grimaldi fa riferimento a “espressioni del tipo: ‘Non fate più votare la Campania’ o come quella di una giornalista di Pavia che esclamava ‘gli ho dato uno perché non potevo dare zero’, chiedendo inoltre a Geolier in conferenza stampa ‘ non ti senti di aver rubato un po’ la vittoria di ieri…’. Sono comportamenti – conclude l’avvocato – che segnalerò, peraltro, all’ordine dei giornalisti”.

La classifica finale del Festival di Sanremo 2024 finisce all’attenzione anche dell’Agcom, e la Rai dovrà fornire tutti i dati circa i voti espressi dal pubblico attraverso il televoto e quelli dei singoli componenti delle giurie della sala stampa e delle radio” – ha riferito il Codacons.

“Si sarebbero infatti verificati problemi tecnici e disservizi durante le fasi finali del Festival, con migliaia di utenti che non avrebbero ricevuto conferma del voto da parte del sistema. É necessario garantire la massima chiarezza e trasparenza, nell’interesse di tutte le parti coinvolte”.

Il Codacons: ‘Problemi tecnici e disservizi per il televoto, è necessario chiarire per garantire la massima trasparenza’

Per tale motivo “il Codacons presenta stesso una istanza d’accesso alla Rai volta ad ottenere tutti i dati sui voti di Sanremo 2024: quelli espressi dai singoli componenti delle giurie della sala stampa e delle radio; i voti validi raccolti attraverso il televoto; quelli invalidati e la relativa motivazione, ei dati circa eventuali voti espressi dal pubblico da casa e non raccolti dal sistema a causa di disservizi tecnici. L’associazione chiede inoltre ad Agcom e Mimit di intervenire per garantire piena trasparenza a favore degli utenti e verificare la correttezza di tutte le operazioni di voto durante la finale del Festival”.