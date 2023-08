Eros Ramazzotti, la dolce dedica alla giovane fidanzata: ‘Viviamolo fino in fondo quest’amore’

Prima dedica social per la 34enne che è tornata a far battere il cuore di Eros Ramazzotti dopo la fine della relazione con Marica Pellegrinelli.

É sempre più solido il legame tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino

L’artista romano da qualche mese è legato sentimentalmente a Dalila Gelsomino, milanese che da tempo lavora nel settore immobiliare a Playa Del Carmen, in Messico dove si sono conosciuti. Dopo essersi laureata all’Università Cattolica di Milano, ha conseguito la borsa di studio alla New York University at Albany. Ha fatto anche la modella (come la madre) ed ha cercato fortuna come cantante iniziando ad esibirsi nei locali prima di trasferirsi in Messico nel 2016.

La prima volta erano stati paparazzati in un locale a Milano nel dicembre del 2022. A marzo al Forum di Assago si erano scambiati un bacio in camerino. Un momento intimo che avevano immortalato in un selfie pubblicato su Instagram Stories. La differenza di età, 26 anni, non sembra essere un ostacolo alla relazione che con il trascorrere dei mesi è sempre più solida come testimonia la dedica che Eros Ramazzotti ha riservato a Dalila Gelsomino su Instagram.

Il cantante su Instagram: ‘Viviamolo quest’amore senza paura’, non mancano le critiche per la differenza di età

“Non sente le parole della gente, è sordo, testardo, maledettamente profondo, non ha età, fa male, fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce ogni oltre limite ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale” – su legge nel post condiviso dal cantante. “Viviamolo fino in fondo quest’amore, vivetelo tutti, senza paura”. In tanti hanno apprezzato il pensiero di Eros Ramazzotti ma non sono mancate critiche tra chi è scettico per la differenza di età e chi ha fatto paralleli con Michelle Hunziker.