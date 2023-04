Eros Ramazzotti vede una fan che sta male: interrompe il concerto e richiama i soccorritori (VIDEO)

Ha interrotto il concerto dopo che una fan ha accusato un malore ed ha rimproverato i soccorritori. É accaduto il 4 aprile a Firenze durante un concerto di Eros Ramazzotti. Durante la sua performance il cantautore si è reso conto che stava succedendo qualcosa ed ha stoppato la musica per sincerarsi della situazione.

Eros Ramazzotti ai soccorritori dopo il malore della fan al concerto di Firenze: ‘Era già morta’

Una donna si è sentita male e sono stati allertati i soccorsi. Quando sono arrivati Eros Ramazzotti li ha richiamati: “Siete arrivati con dieci minuti di ritardo. Ca..o era già morta, siete in 18 cosa fate”. Subito dopo l’artista romano si è avvicinato per sincerarsi delle condizioni di salute della ragazza toscana. “Come stai? Puoi stare in mezzo a tutti questi” – ha detto il cantautore con la donna che l’ha rassicurato riferendo che stava bene e che si era sentita male perché era in piedi da troppe ore.

Eros Ramazzotti si è rivolto scherzosamente ad uno dei soccorritori: “Facciamo alzare lui, così puoi riposare un po’”. Il concerto è ripreso dopo il siparietto e le rassicurazioni sullo stato di salute della spettatrice. L’episodio è stato documentato su TikTok ed in poco tempo è diventato virale.