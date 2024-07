“Stiamo evacuando lo studio, l’incendio a Monte Mario è serio. Scappano tutti, non mi è mai capitato di evacuare così, nemmeno a scuola. Corrono tutti”. – A raccontare sul suo profilo social l’evacuazione della sede Rai di via Teulada, per l’incendio a Monte Mario, è Nunzia De Girolamo.

Nunzia De Girolamo mostra su Instagram Stories l’evacuazione degli studi di via Teulada e bacchetta Gianluca Semprini

Nelle immagini pubblicate su Instagram Stories si vede la conduttrice esortare il collega Gianluca Semprini, che sta ancora indossando le scarpe, a muoversi. “Siamo rimasti soltanto io e te”.

La conduttrice de L’Estate in diretta, il programma di informazione pomeridiano sospeso oggi a causa dell’ordine di lasciare l’edificio in via precauzionale, ha poi aggiunto: “All’inizio credevo fosse uno scherzo degli autori. Poi sono arrivate le sirene, le voci che dicevano di abbandonare l’edificio. Stiamo tutti bene, le fiamme non hanno intaccato la sede, ma spero di poterle spegnere prima possibile”. Al suo posto del programma di Rai 1 è stato trasmesso “Techetechetè” su Sanremo pop.

Incendio Monte Mario, trasmissione annullata: ‘All’inizio credevo fosse uno scherzo’

Per l’incendio a Monte Mario è stato evacuato l’Osservatorio Astronomico e alcune abitazioni (4 palazzine) di Piazzale Clodio. Le fiamme hanno raggiunto anche alcune auto parcheggiate. Dieci squadre dei vigili del fuoco sono impegnate. L’incendio è ancora attivo nella parte alta della collina, dove stanno operando due elicotteri dei vigili del fuoco e uno della Regione Lazio. Complesso l’intervento anche per il cambio improvviso della direzione del vento.