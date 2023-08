Nunzia De Girolamo a l’Estate in diretta: ‘Sono svenuta’, poltroncine in studio (VIDEO)

La puntata de L’Estate in diretta di mercoledì 16 agosto è iniziata con due poltroncine al centro dello studio. Una scelta non casuale anche se Gianluca Semprini ha provato a sdrammatizzare mentre Nunzia De Girolamo ha precisato che avrebbe detto qualcosa nel corso della trasmissione.

Nunzia De Girolamo ha accusato un malore prima della puntata de L’Estate in diretta, Semprini fa piazzare le poltroncine in studio

“Come si sta bene su queste poltroncine. Eravamo stanchi dopo Ferragosto” – ha scherzosamente affermato il giornalista ricordando che il programma di Rai 1 è andato in onda anche il 15 agosto. Poco dopo Nunzia De Girolamo ha fatto chiarezza spiegando il motivo per il quale ha iniziato la trasmissione seduta in poltroncina.

“Perché non dirlo subito? Sei proprio gentile. In realtà non sono stata bene, sono svenuta” – ha rivelato la conduttrice televisiva sottolineando che Semprini e gli autori hanno deciso di inserire le poltroncine per darle la possibilità di affrontare la diretta comodamente.

La conduttrice tranquillizza la madre in diretta: ‘Ora sto bene’

“Sei stato molto gentile, mamma ora sto bene” – ha aggiunto per tranquillizzare la congiunta precisando che gli autori le hanno portato una bevanda. “Una bella medicina, ora sto bene” – ha chiosato Nunzia De Girolamo con Gianluca Semprini che l’ha poi stuzzicata spesso sull’accaduto nel corso della puntata de l’Estate in diretta.