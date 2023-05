Eurovision Song 2023 senza sorprese: vince Loreen per la Svezia, Mengoni 4°

Quarto posto dopo aver sognato a lungo il podio con Loreen che ha stravinto per la Svezia l’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest con Tattoo davanti a Finlandia, Kaarija, e Israele, Noa Kirel. Per l’artista scandinava è il secondo trionfo nella kermesse musicale continentale. La Svezia sale a quota 7 nella classifica all time dell‘Eurovision.

Mengoni da podio con le giurie, il sorpasso di Finlandia e Israele al televoto

La lunga notte di Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest 2023 era iniziata con un’esibizione mozzafiato che ha riscosso i consensi del pubblico della Liverpool Arena ed è stata discretamente premiata dalle giurie con l’Italia che prima dell’esito del televoto era posizionata al terzo posto dietro Israele ed alla Svezia che aveva fatto il pieno dei voti. Mengoni ha esibito l’orgoglio Lgbt portando sul palco il tricolore e la bandiera arcobaleno. Esce a testa alta anche l’italo norvegese Alessandra Mele che conquista il quinto posto con un grande risultato al televoto.

Alessandra Mele incassa il consenso dei telespettatori e chiude al quinto posto per la Norvegia

Applausi anche per Mahmood ha portato alla 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest una versione rivisitata di Imagine, il grande classico di John Lennon. Una sfida che la Liverpool Arena ha accolto nel silenzio più totale per poi esplodere in un boato nel finale. L’artista, alla sua terza presenza all’Eurovision dopo aver rappresentato l’Italia a Tel Aviv 2019 arrivando secondo con Soldi a Torino lo scorso anno insieme a Blanco con un sesto posto grazie a Brividi, è il primo italiano ad essere invitato come ospite fuori concorso in un’edizione all’estero. Mahmood.

Esibizione da… Brividi per Mamhood con Imagine

Non tradendo il suo caratteristico modo di cantare, accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra, ha aperto un’esibizione corale chiamata The Liverpool Songbook (il canzoniere di Liverpool), durate la quale alcuni artisti che sono stati protagonisti nelle edizioni passate hanno ripercorso la storia della musica della città.