Marco Mengoni incanta all’Eurovison Song Contest: la… cartolina appello dei Ferragnez

É salito sul palco della Liverpool Arena alle 22:08 ed ha sfoderato un’esibizione da brividi all’Eurovision Song Contest 2023. Con Due Vite, brano vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni ha strappato applausi per l’ottima performance e un look “stellare”.

Standing ovation alla Liverpool Arena per Marco Mengoni

L’artista italiano è stato presentato dalla Bbc con le immagini del Circo Massimo. I suoi acuti sono stati impeccabili. Mengoni non è tra i favoriti, in pole position c’è Loreen per la Svezia, ma la sua performance ha lasciato senza fiato il pubblico e chissà che non riesca a ribaltare i pronostici e regalare all’Italia il quarto successo all’Eurovision.

Eurovision 2023, l’appello di Fedez e Chiara Ferragni

A sostegno del cantante italiano si sono schierati Fedez e Chiara Ferragni che hanno realizzato una cartolina per spingere gli utenti europei a votare per il 34enne di Ronciglione. “Vote code for Marco Mengoni at Eurovision tonight” – la Stories pubblicata dai Ferragnez.