Fabio Fazio rompe il silenzio su Che tempo che fa: ‘Ovunque ma ci saremo’

Da settimane si parla di una possibile cancellazione dai palinsesti Rai di Che tempo che fa, la trasmissione di approfondimento e intrattenimento in onda sulla tv di Stato dal 2003 e condotta da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ospite fissa.

Che tempo che fa potrebbe traslocare dalla prossima stagione, ipotesi La 7

Secondo alcuni rumors il programma potrebbe non trovare spazio nel nuovo corso di Viale Mazzini per emigrare su un’altra emittente, forse La 7, con lo spazio della domenica sera che potrebbe essere preso da Massimo Giletti con un format che richiama Non è l’Arena.

Sull’argomento Fabio Fazio ha rotto indirettamente il silenzio con una battuta durante l’intervista a Ficarra e Picone per i 30 anni di carriera. Quest’ultimi hanno anticipato che il loro prossimo film uscirà a Natale. “Ci possiamo prenotare?” – hanno chiesto i due attori.

Fabio Fazio durante l’intervista a Ficarra e Picone: ‘Ci saremo’

Il conduttore di Che tempo che fa ha risposto con una battuta ai due artisti siciliani. “Certamente, ovunque saremo… Non lo sappiamo ancora ma ci saremo” – ha precisato Fabio Fazio.