Panicucci scopre in diretta la morte di Enrica Bonaccorti e si commuove: ‘Siamo tutti molto scossi’

Federica Panicucci annuncia in diretta la morte di Enrica Bonaccorti

L’annuncio improvviso durante Mattino 5

La notizia della morte di Enrica Bonaccorti è arrivata in diretta televisiva durante Mattino 5 su Canale 5, lasciando lo studio senza parole.

È stata Federica Panicucci a comunicarla ai telespettatori mentre il programma stava trattando un altro argomento di cronaca, il caso di Garlasco.

All’improvviso dalla regia è arrivata la segnalazione con la foto della conduttrice scomparsa sui monitor dello studio. Panicucci si è fermata e, visibilmente emozionata, ha interrotto il racconto per dare la notizia.

“Scusate… mi dicono… abbiamo la foto di Enrica Bonaccorti? Purtroppo è venuta a mancare? Sì, è morta Enrica Bonaccorti. Diamo la notizia adesso in diretta”.

Un momento improvviso che ha colpito profondamente anche lo studio.

La commozione della conduttrice

Federica Panicucci è apparsa molto provata mentre ricordava la collega e amica.

“Ci dispiace moltissimo perché Enrica è stata un’amica di tutti noi, oltre che una grande professionista, una donna straordinaria e di grande cuore”, ha detto con la voce rotta dall’emozione.

La conduttrice ha spiegato ai telespettatori che tutti in studio erano rimasti colpiti dalla notizia appena arrivata.

“Siamo molto scossi. Siamo colpitissimi”.

Il ricordo della sua battaglia contro la malattia

Durante l’annuncio Panicucci ha ricordato anche il percorso affrontato da Enrica Bonaccorti negli ultimi mesi.

La conduttrice aveva infatti parlato apertamente della sua malattia in diverse interviste televisive, raccontando il tumore al pancreas diagnosticato nell’autunno del 2025.

“Sappiamo che si era ammalata e che aveva condiviso le diverse fasi della malattia anche con Silvia Toffanin a Verissimo”, ha spiegato Panicucci.

“Ha raccontato la sua battaglia, la sua forza e il suo coraggio”.

Poi la frase che ha reso ancora più evidente lo shock dello studio:

“Purtroppo oggi la malattia l’ha portata via. La notizia è arrivata adesso e ci ha lasciato davvero scossi”.

“Era una persona di famiglia”

Prima di tornare alla cronaca, la conduttrice ha voluto ricordare anche il legame con Bonaccorti, spesso ospite proprio negli studi di Mattino 5.

“Ha avuto una carriera straordinaria. Ha fatto tantissimi programmi televisivi ed è stata anche qui da noi nel nostro studio”.

Poi un ricordo molto personale:

“Era una persona cara, quasi di famiglia. Ci sono personaggi televisivi che diventano parte della nostra quotidianità, persone che entrano nelle case e nei cuori di tutti”.

Il momento di pausa in diretta

L’emozione ha reso difficile continuare il programma.

Federica Panicucci ha ammesso che tornare immediatamente alla cronaca sarebbe stato complicato.

“Questa notizia ci ha lasciato davvero sgomenti. Adesso è difficile tornare a parlare di cronaca”.

Per riprendere il filo della trasmissione, la conduttrice ha chiesto alla regia di mandare un servizio.

“Noi la salutiamo così. Ciao Enrica. Adesso mandiamo in onda un servizio”.

Solo dopo la pausa la trasmissione è tornata sui temi di attualità.

Un annuncio che ha colpito il pubblico

Il momento televisivo ha avuto un forte impatto anche sui telespettatori, che hanno assistito in diretta alla commozione della conduttrice.

L’annuncio della scomparsa di Enrica Bonaccorti è arrivato così, senza preparazione, nel corso di una normale mattinata televisiva.

Un momento di televisione reale, segnato dall’emozione sincera di chi l’aveva conosciuta e stimata.