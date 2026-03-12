Cocciante smentisce Canzonissima: ‘Non sarò concorrente’, giallo sull’annuncio di Milly Carlucci

La precisazione del cantante: “Sarò solo ospite”
Riccardo Cocciante non sarà in gara a Canzonissima. O almeno, non secondo lui.
Il cantautore, intervistato dall’Ansa, ha voluto chiarire la sua posizione dopo che il suo nome era stato annunciato tra i concorrenti del nuovo show musicale guidato da Milly Carlucci.
“Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso”, ha spiegato l’artista.
Una distinzione che cambia completamente il suo ruolo all’interno del programma.
Cocciante ha anche aggiunto:
“A quest’età non mi sembra il caso di mettermi in concorso. Non l’ho fatto per Sanremo – dove andrei come ospite – non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima”.
Ma allora perché era stato annunciato tra i concorrenti?
Il chiarimento del cantante ha aperto un piccolo caso televisivo.
Solo pochi giorni fa, infatti, Cocciante era stato annunciato come concorrente ufficiale del programma.
Non solo: era stato il primo nome del cast rivelato pubblicamente.
Un dettaglio che rende la situazione ancora più curiosa.
Il video che lo annunciava come partecipante
Sui social ufficiali della trasmissione è ancora visibile un video in cui lo stesso Cocciante sembra confermare la sua partecipazione.
Nel filmato, rivolgendosi a Milly Carlucci, il cantante dice:
“Quando tu mi hai invitato a Canzonissima ho detto che è l’occasione per me di partecipare una volta”.
Una frase che sembrava indicare chiaramente la volontà di prendere parte alla competizione.
Inoltre il suo nome compare anche nel promo ufficiale in onda su Rai 1, dove viene presentato tra i protagonisti del grande cast.
Ospite fisso o semplice apparizione?
A questo punto resta da capire quale sarà davvero il ruolo di Cocciante.
L’espressione “ospite speciale” potrebbe significare diverse cose:
- presenza fissa nello show senza gareggiare
- partecipazioni occasionali durante alcune puntate
- semplici esibizioni fuori gara
Per ora non è arrivata una spiegazione ufficiale dalla produzione.
Il cast della nuova Canzonissima
Nel frattempo il cast dello show continua a prendere forma.
Tra gli artisti annunciati figurano:
- Fausto Leali
- Enrico Ruggeri
- Elio e le Storie Tese
- Fabrizio Moro
- Malika Ayane
- Irene Grandi
- Elettra Lamborghini
- Leo Gassmann
- Michele Bravi
- Arisa
- Vittorio Grigolo
Un mix di generazioni e stili musicali che punta a rilanciare lo storico varietà.
Il ritorno discografico dopo vent’anni
Il momento televisivo coincide anche con il ritorno musicale di Riccardo Cocciante.
Il cantante ha appena pubblicato “Ho vent’anni con te”, il suo primo album di inediti dopo oltre vent’anni.
Il disco racconta il passare del tempo e l’amore attraverso ballate intime e riflessive, quasi un viaggio nella sua lunga carriera artistica.
Anche il tour è pronto a partire
Parallelamente al nuovo disco, Cocciante tornerà anche dal vivo.
Il tour partirà il 20 giugno da Pordenone, mentre continua il successo di Notre Dame de Paris, lo spettacolo musicale che da anni riempie i teatri italiani.