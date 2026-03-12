Le ultime parole di Enrica Bonaccorti in tv: la figlia, la malattia e ‘le cose bellissime nei miei cassetti’

Enrica e Verdiana Bonaccorti

L’ultima intensa intervista a BellaMa’

Negli ultimi mesi Enrica Bonaccorti aveva scelto di raccontarsi senza filtri nelle sue apparizioni televisive, lasciando parole che oggi suonano come un vero testamento emotivo.

Una delle testimonianze più intense è stata l’intervista rilasciata nello studio di BellaMa’ su Rai2 al conduttore Pierluigi Diaco, che proprio oggi dedicherà una puntata speciale alla conduttrice riproponendo quel dialogo.

In quell’occasione Bonaccorti aveva riflettuto sul segno lasciato nella sua vita.

“La traccia che sento di aver lasciato è prima di tutto mia figlia, poi le due canzoni molto note che ho scritto con Modugno e poi i libri, quello che ho scritto. E poi avrò grandi soddisfazioni postume: quando apriranno i miei cassetti troveranno cose bellissime”.

Parole che raccontano il suo rapporto con il tempo, la creatività e la memoria artistica.

Pierluigi Diaco ha voluto ricordarla come una figura unica della televisione italiana:

“Una donna che ha portato in televisione passione, educazione, regalità d’animo ed eleganza. Qualità rare, diventate nel tempo una vera grammatica televisiva”.

La confessione a Verissimo sulla malattia

Nel dicembre scorso Bonaccorti era tornata anche nello studio di Verissimo, insieme alla figlia Verdiana, parlando con grande sincerità della sua condizione.

Con il suo stile diretto e lucido aveva detto:

“Non sono disperata. Non ho tantissime speranze, ma non sono disperata”.

Un mese dopo, a gennaio 2026, aveva aggiornato il pubblico sul suo stato di salute.

“Speravo di stare meglio. Ho ripreso la chemioterapia perché non era cambiato molto. Un giorno stai benissimo e poi due giorni non stai bene”.

Un racconto sincero, senza retorica, che aveva colpito profondamente il pubblico.

L’ultima apparizione televisiva

L’ultima presenza televisiva risale al 12 febbraio, quando era stata ospite a La volta buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo.

Anche in quella occasione aveva parlato della malattia con un sorriso disarmante.

“Come sto? Sto bene. Me lo dico da sola”.

Parole semplici, quasi ironiche, che raccontavano il suo modo di affrontare la vita anche nei momenti più difficili.

L’autobiografia e il bisogno di raccontarsi

Negli ultimi mesi Bonaccorti aveva dedicato gran parte del suo tempo alla scrittura.

Stava lavorando alla sua autobiografia, un progetto che considerava quasi terapeutico.

“Scrivere mi riempie la vita in modo meraviglioso”, aveva raccontato.

“È l’unica cosa che faccio in questo momento. Racconto la mia vita ed è un lavoro che consiglio a tutti perché apre la mente su se stessi”.

I rimpianti da madre e l’amore per la figlia

Durante le sue ultime interviste aveva parlato spesso anche della figlia Verdiana, che negli ultimi mesi non l’ha mai lasciata sola.

Con grande sincerità aveva confessato anche alcuni rimpianti legati alla maternità.

“Non sono stata una mamma perfetta. Rimpiango di non aver fatto alcune cose con mia figlia. A causa degli impegni non potevo nemmeno accompagnarla a scuola”.

Piccoli momenti quotidiani che, con il senno di poi, assumono un valore enorme.

“Se potessi tornare indietro rimedierei”, aveva aggiunto con emozione.

Il ricordo della madre

Un altro legame fortissimo raccontato nelle sue ultime apparizioni era quello con la madre Titti, scomparsa nel 2003.

Parlandone Bonaccorti non era riuscita a trattenere la commozione, dimostrando quanto quel rapporto fosse rimasto centrale nella sua vita.

L’ultimo messaggio lasciato al pubblico

Nelle sue ultime parole televisive Enrica Bonaccorti ha lasciato un ritratto di sé fatto di lucidità, ironia e profondità.

Tra la consapevolezza della malattia e il desiderio di continuare a creare, ha raccontato una vita vissuta intensamente.

E quella frase sui “cassetti pieni di cose bellissime” sembra oggi riassumere perfettamente il suo spirito: la convinzione che la creatività e le parole possano continuare a vivere anche oltre il tempo.