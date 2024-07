Federico Chiesa ha detto sì a Lucia Bramani: video, invitati e curiosità, blindate le nozze di Dybala

Federico Chiesa e Lucia Bramani si sono giurati amore eterno nella cattedrale di San Lorenzo a Grosseto. É stato celebrato infatti nel Duomo del capoluogo della Maremma il matrimonio tra l’attaccante della Juventus e della Nazionale e la modella Lucia Bramani.

Centinaia di curiosi, si sono appostati all’esterno della chiesa già dalla prima mattina, nel pomeriggio, poi, sono arrivate migliaia di persone da tutta la Toscana e da fuori regione per seguire da vicino il grande giorno: la piazza era delimitata dalle transenne.

Chiesa, vestito con un completo grigio scuro, all’arrivo in Duomo, prima della cerimonia, si è fermato anche a firmare autografi e scattare foto con i tifosi. Tra gli invitati Nicolò Pirlo, figlio dell’ex giocatore ed ex allenatore della Juventus, la moglie di Manuel Locatelli, Thessa Lacovich.

Ha scelto un abito arancione Michela Persico, moglie del calciatore della Juventus Daniele Rugani. La coppia, dopo un lungo applauso all’uscita della cattedrale, si è diretta verso il Castello di Vicarello, località che si trova a Poggi del Sasso nel comune di Cinigiano. Nello stesso giorno è convolato a nozze anche Paulo Dybala, ex bianconero ora alla Roma, con Oriana Sabatini alla tenuta Dok Haras, nei pressi di Pilar. La coppia ha vietato l’uso degli smartphone e in particolare condividere sui social momenti della cerimonia.

Tra gli invitati il neo campione d’Europa Alvaro Morata con la moglie, l’influencer Alice Campello ma anche il compagno di squadra Leandro Paredes, che ha trionfato in Copa America con l’Argentina, e sua moglie Camila Galante. L’evento è stato curato da Tiziana Sabatini, sorella della sposa. La torta nuziale è invece stata preparata da un celebre chef argentino, Damian Betular.

