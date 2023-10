Ballando con le stelle, Teo Mammucari e la cena con Selvaggia Lucarelli: lei interviene e chiarisce

“Non capisco se Selvaggia ce l’ha più con me o con i tassisti, forse non le è piaciuta la cena”, Prova ad ironizzare a distanza di qualche ora dallo scontro con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Teo Mammucari si è visto rifilare uno zero dopo il samba con Anastasia Kuzmina che ha riscosso l’apprezzamento del pubblico, con standing ovation, e degli altri giurati.

La giornalista ha spiegato che il voto negativo non scaturisce dalla performance ma dall’atteggiamento che ha avuto in queste prime due puntate a relazionarsi con lui in quanto non ha ancora “imparato a fare il concorrente” ma anche perché i giudici fanno fatica a parlare quando si confrontano con lui. “Quando vai a casa riguardati”.

Pronta la replica di Mammucari che ha ricordato il suo passato da giudice di Tu si que vales. “Guarda che il giurato l’ho fatto pure io, Selvaggia. Per sei anni mi sono rotto le scatole a stare seduto lì. Ora sono venuto qui per mettermi in gioco. Poi sono qui anche per intrattenere il pubblico. Se li faccio ridere io sono contento. Perché dovrei snaturarmi? Mi dispiace ma non sono affatto d’accordo”. Il conduttore ha manifestato il suo disappunto per lo zero “Le voglio bene come prima anche se trovo ingiusto il voto”.

Selvaggia Lucarelli sulla cena con Mammucari: ‘Eravamo con altri comici, mi sono fidanzata con l’altro ragazzo che era vicino a me’

Poi ha scherzato sui social ricordando l’invito a cena di un po’ di anni al ristorante ‘Rubbagalline’. “Nonostante tutto ti offrirò un’altra cena. Tra i commenti anche quello del ballerino Angelo Madonia: “Pure tu Teo, la porti a cena da Rubbagalline”. Sull’aneddoto sulla cena è tornata Selvaggia Lucarelli durante la puntata del 29 ottobre di Domenica In.

“Bisogna dire le cose come stanno. Io sono andata a vedere uno spettacolo di Teo e lui mi ha invitata a cena. Siamo stati da Rubagalline con altri ragazzi che facevano i comici. Io mi sono seduta tra lui e un altro ragazzo” – ha riferito il giudice di Ballando con le stelle precisando di essersi fidanzata con l’altro. Il riferimento è alla love story con Max Giusti con il quale è stata fidanzata per 7 anni.