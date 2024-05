Fedez sull’aggressione a Iovino: ‘Non c’ero, parlano di massacro ma poi è andato a ballare’

“Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo è andato a ballare a Ibiza. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia” – ha detto Fedez alla Stampa prima dell’incontro sulla salute mentale, all’Auditorium del Salone del Libro, a proposito del caso del pestaggio del personal trainer dei vip, Cristiano Iovino. “Io non c’ero, e dalla telecamera non si vede niente” – ha spiegato il rapper.

Fedez sul pestaggio a Iovino: ‘Si parla di 9 persone che l’hanno massacrato ma non c’è un referto medico e non ha denunciato’

“Si parla di 9 persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. La persona viene aggredita, arriva l’ambulanza ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza… Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia” – ha aggiunto il rapper in riferimento all’aggressione a Cristiano Iovino.

“Da una parte ci sono i giovani che hanno delle priorità e voglia di partecipare, dall’altra la stampa che si occupa delle cazzate che fa Fedez di notte e non avete capito che a loro non gliene frega nulla. Sarebbe il caso che la stampa rivedesse le sue priorità e non giocasse a fare l’influencer” – ha sottolineato Fedez prima di rispondere a una domanda di un giovane sulla disparità di trattamento tra profughi ucraini e palestinesi. “Non ho nessun problema a parlare di genocidio, nessuna questione ideologica”.