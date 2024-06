Fedez, la clamorosa mossa del rapper per tutelare i figli: tensione alle stelle con Chiara Ferragni

Ha smentito la revenge song ed ha parlato di rispetto per la madre dei suoi figli. Nonostante ciò i riferimenti di Fedez a Chiara Ferragni ed al suo entourage, amiche comprese, sono parsi evidenti. Ma non ci sono soltanto le allusioni del brano Sexy Shop a far pensare che le frizioni si siano ulteriormente acuite.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica: ‘Fedez ha chiesto a Chiara Ferragni di non mostrare più i figli sui social’

Come riferito dall’esperto di gossip Alessandro Rosica i Ferragnez sono entrati in una fase di “guerra totale” dopo l’ultima mossa del rapper. Federico ha fatto un’ulteriore mossa per tutelare i figli, Leone e Vittoria, sui social. Né lui né Chiara Ferragni potranno pubblicare foto con i due ragazzini. Inizialmente Fedez aveva concesso all’ex moglie la possibilità di pubblicare le foto senza mostrare i volti dei figli.

Un passaggio non secondario visto che video e foto con Leone e Vittoria costituivano una parte rilevante dell’attività social della coppia con riscontri importanti in termini di like e visualizzazioni. Un rapporto che dopo quest’ulteriore mossa sembra definitivamente compromesso ove mai ci fossero spiragli per un ritorno di fiamma.