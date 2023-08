Grande Fratello, Fiordaliso nel cast dopo mesi da incubo: il giallo sulla data del tour

Si parlava da tempo di una possibile partecipazione di Fiordaliso alla nuova edizione del Grande Fratello. Poi a luglio sono emersi dei problemi di salute che hanno costretto la cantante a ricoverarsi per due volte dopo aver già vissuto un periodo difficile per la dolorosa perdita di papà Auro.

Davide Maggio annuncia la partecipazione di Fiordaliso al Grande Fratello dopo il doppio ricovero

L’artista ha aggiornato costantemente i suoi fan ed a fine luglio ha visto la luce in fondo al tunnel. “Non riesco a smettere di piangere. É stato un periodo molto pesante” – aveva riferito subito dopo essere stata dimessa. Successivamente aveva annunciato anche il suo ritorno sul palco con le date del suo tour fino al 6 ottobre dove era prevista l’ultima esibizione a Roncoferraro, in provincia di Mantova.

Secondo Davide Maggio Fiordaliso l’11 settembre entrerà nella casa del Grande Fratello con un anno di ritardo. L’artista avrebbe dovuto partecipare al reality già l’anno scorso con Rita Della Chiesa ma quest’ultimo rinunciò e si candidò alle politiche per Forza Italia.

La cantante aveva annunciato le date del tour: il 6 ottobre si dovrebbe esibire a Roncoferraro

A questo punto l’artista dovrebbe rinviare l’ultima data del tour a meno che, di concerto con la produzione, non entri in gioco il 6 ottobre. L’artista ha vissuto anni tormentati ad iniziare dalla scomparsa della madre Carla per Covid e poi quella della cagnolina Cleo ad inizio 2021. In passato Fiordaliso ha partecipato anche a Music Farm, La Talpa e L’Isola dei Famosi.