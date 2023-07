Fiordaliso, la luce in fondo al tunnel: ‘Non riesco a smettere di piangere’, ora il Grande Fratello

Prima il dolore per la morte del caro papà Auro, poi le problematiche di salute. Ha vissuto un periodo da incubo la cantante, 67 anni, Fiordaliso che in poco tempo è stata costretta ad un doppio ricovero.

Fiordaliso è stata dimessa dopo il secondo ricovero in ospedale: la cantante nel cast del Grande Fratello

Tra le due degenze ospedaliere l’artista piacentina è stata contattata da Alfonso Signorini per la nuova edizione del Grande Fratello. Al direttore del settimanale Chi ha dato il suo assenso di massima ma la salute ballerina rischiava di mettere a rischio la partecipazione alla nuova edizione del reality di Canale 5.

Fiordaliso ha tenuto costantemente aggiornati i suoi sul decorso ospedaliero. Dal cambio di cura fino alla svolta delle ultime ore in cui ha comunicato la lieta notizia del ritorno a casa.

‘Non riesco a smettere di piangere, è stato un periodo molto pesante’

“Non riesco a smettere di piangere. É stato un periodo molto pesante. Grazie all’ospedale di Piacenza, alla chirurgia d’urgenza, al primario, professor Cattaneo, alla dottoressa Ratti, agli infermieri e a tutto il personale” – ha scritto Marina Fiordaliso in un post condiviso su Instagram in cui ha ringraziato i follower per il sostegno ricevuto in questa fase delicata della sua vita.

Ora la cantante spera di voltare pagina e concentrarsi sui nuovi impegni lavorativi con la partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello all’orizzonte.