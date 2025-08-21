Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono lasciati: la verità sulla fine della storia nata al Grande Fratello

Amanda Lecciso e Iago Garcia

Amanda Lecciso e Iago Garcia, amore finito dopo il Grande Fratello

Era nell’aria già da qualche giorno, ma ora la conferma è arrivata: la storia d’amore tra Amanda Lecciso e l’attore spagnolo Iago Garcia è giunta al capolinea.

I due si erano conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello, dove avevano stretto un legame speciale. Se nella Casa più spiata d’Italia il rapporto era rimasto su un piano di amicizia, una volta spenti i riflettori la complicità si era trasformata in amore.

Perché Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono lasciati

La conferma è arrivata direttamente da Amanda Lecciso in un’intervista a Il Messaggero:

“Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna.”

Distanza e impegni lavorativi sono stati i principali ostacoli di una relazione che, nonostante i sentimenti, non è riuscita a consolidarsi. Amanda ha comunque chiarito che la rottura è avvenuta in maniera serena, senza rancori o tensioni.

Cosa è successo tra Amanda e Iago negli ultimi giorni

Negli ultimi tempi i fan avevano notato segnali di allontanamento.

Amanda era sempre più presente in Puglia.

Iago, invece, trascorreva la maggior parte del tempo in Spagna.

Una storia Instagram condivisa da entrambi, in cui si definivano “amici”, aveva alimentato dubbi e preoccupazioni.

Quella che sembrava una crisi momentanea si è rivelata invece definitiva.

Una storia seguita con affetto dai fan

La loro relazione, nata quasi inaspettatamente, aveva appassionato il pubblico del Grande Fratello e non solo. Ospiti insieme a La Volta Buona su Rai 1, Amanda e Iago avevano mostrato grande affiatamento, confermando che tra loro fosse nato qualcosa di importante.

Tuttavia, come spesso accade nelle relazioni a distanza, le difficoltà pratiche hanno avuto la meglio.

Amanda e Iago resteranno amici?

Amanda Lecciso ha voluto sottolineare che tra lei e Iago Garcia non c’è stata nessuna lite. Al contrario, i due hanno deciso di mantenere un legame basato su stima e rispetto reciproco.

Nonostante la fine della storia, l’affetto tra loro non si è spento del tutto.

La storia d’amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, nata dopo il Grande Fratello, si conclude con toni pacati ma inevitabili. La distanza geografica e gli impegni professionali si sono rivelati insormontabili.

I fan, che avevano seguito con entusiasmo i primi passi della coppia, ora si trovano a fare i conti con la fine di una favola che sembrava appena iniziata.