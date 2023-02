Sanremo 2023, Grignani si ferma per problemi con l’audio: la stoccata ai critici di Blanco (VIDEO)

La lezione di Gianluca Grignani durante l’esibizione della terza serata di Sanremo 2023. Il cantautore è stato il quarto artista a salire sul palco dell’Ariston durante la serata di giovedì 9 febbraio per eseguire il toccante brano Quando ti manca il fiato dedicato al padre.

Grignani chiede scusa e si ferma: ‘É colpa mia, ho chiesto all’ottimo fonico di abbassare la voce’

Ad un certo punto l’artista si è fermato per un problema tecnico: “Sono diventato grande ed ho imparato come si fa. Scusate, scusate… perdonatemi. Colpa mia che ho fatto abbassare troppo la voce all’ottimo fonico di palco” – ha spiegato Grignani che poi non solo ha impartito una lezione a Blanco ma ha anche piazzato una stoccata nei confronti di chi si è scagliato contro l’artista bresciano dopo la performance a Sanremo 2023. “A 50 anni ho imparato come si fa, a 20 anni non l’avrei saputo fare. Errore mio”.

È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto. pic.twitter.com/xn1e98jWKF — Gianluca Grignani (@grignanipage) February 9, 2023

Sanremo 2023, il riferimento di Grignani a Blanco: ‘A 50 anni ho imparato, a 20 non l’avrei saputo fare’

Amadeus l’ha raggiunto ed ha sottolineato che ha fatto bene a fermarsi. “Gli errori possono capitare”. Il pubblico ha apprezzato ed ha intonato un caro per Gianluca Grignani che ha ripetuto la sua performance chiudendola tra gli applausi del pubblico dopo essersi girato le spalle ed aver mostrato la scritta “No war” – chiaro riferimento alla guerra in Ucraina. L’artista è rientrato sul palco di Sanremo per prendere i fiori che ha lanciato agli spettatori dell’Ariston dopo aver ringraziato per il sostegno.