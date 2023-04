Gessica Notaro, annuncio a sorpresa ad Amici dopo il sensuale ballo con Umberto

Quel sogno interrotto bruscamente, la brutale aggressione dell’ex e la rinascita. “Mi chiamo Gessica Notaro ho qualche anno in più di voi ed esattamente come voi avevo un sogno ed è per questo che nel 2010 ho provato ad entrare ad Amici. Sin da piccola il canto, il ballo e l’arte mi hanno sempre affascinato e più crescevo e più nutrivo la speranza che la mia voce potesse uscire dalla mia cameretta per entrare nelle case della gente. Poi il mio sogno è stato messo in pausa.

Gessica Notaro si confronta con gli allievi: ‘Nel 2010 ho tentato di entrare ad Amici’

L’attivista e terza classificata a Ballando con le stelle ha raccontato nel daytime di Amici del 28 aprile la sua terribile vicenda con la sua vita che è cambiata il 10 gennaio 2017 quando fu sfregiata dall’ex fidanzato, Edson Tavares. “Ero molto spaventata perché non vedevo, poi in ospedale ho iniziato a fare i vocalizzi. Sembravo una pazza, ma io così mi sentivo serena perché riconoscevo la mia voce”. Gessica Notaro si è resa protagonista di un sensuale ballo con Umberto Gaudino e si è confrontata con gli allievi di Amici.

L’attivista ha annunciato che si sposerà il 18 settembre con Filippo Bologna

Con grande discrezione Angelina Mango le ha chiesto se avesse avuto paura di innamorarsi dopo quel drammatico episodio. La finalista di Miss Italia 2007 ha spiegato di non aver mai avuto timore di provare nuovamente dei sentimenti ed ha annunciato la data delle sue nozze con Filippo Bologna che a novembre le aveva fatto una romantica proposta. “Mai avuto paura di innamorarmi e infatti il 18 settembre mi sposo con il mio cavaliere”.