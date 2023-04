Amici anticipazioni 29 aprile, allarme Isobel: la semifinale potrebbe essere a rischio

Non è stata una settimana facile per Isobel Kinnear, ballerina della scuola di Amici, che, dopo aver appreso delle stoccate di Benedetta Vari, ha avuto anche un contrattempo fisico nel corso della registrazione della puntata del serale che andrà in onda lunedì 29 aprile.

Isobel Kinnear delusa da Benedetta Vari: il professionista Simone Nolasco annulla la sfida

Per l’allieva australiana era previsto un guanto di sfida che doveva contrapporla al latinista Mattia Zenzola. Sfida che è stata annullata dopo l’intervento del professionista Simone Nolasco che ha ritenuto poco professionale il comportamento di Benedetta che avrebbe dovuto aiutare l’allieva a preparare il confronto. “Ho notato una rigidità da parte di Benedetta verso Isobel. Mi è capitato di sentire una serie di commenti negativi di Benny” – ha precisato Nolasco che ha evidenziato una certa ostilità della latinista nei confronti dell’australiana.

Nel corso della puntata Isobel Kinnear si è esibita due volte nel corso della prima manche (contro Maddalena e Angelina) ed è stata chiamata in causa anche nel corso della seconda (contro Wax). La ballerina è finita al ballottaggio ma si è infortunata mentre danzava sulle note di Who Run The World di Beyoncé.

La ballerina australiana si infortuna durante la registrazione della puntata di Amici del 29 aprile

Un problema al braccio che ha allarmato tutti in studio e costretto l’allieva di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a ricorrere al fisioterapista. La giuria del serale di Amici l’ha salvata ma ora bisognerà verificare se sarà in grado di recuperare in tempo per partecipare alla semifinale del talent show di Canale 5.