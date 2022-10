GF Vip, bestemmia bis per Amaurys Perez: il video, l’annuncio di Signorini (VIDEO)

“Ci è stata segnalata una bestemmia pronunciata durante la puntata, stiamo verificando”. In chiusura di puntata Alfonso Signorini annuncia che un vippone è sotto la lente di ingrandimento della produzione, e che in caso di conferma dell’imprecazione, la squalifica sarà comunicata nel corso della puntata del 17 ottobre.

Grande Fratello indagherà su quanto accaduto e procederà ad effettuare le opportune verifiche. #GFVIP pic.twitter.com/YdbfSirMcg — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2022

Amaurys Perez era già finito nel web per una precedente imprecazione

La segnalazione riguarda nuovamente Amaurys Perez che sembrava in odore di provvedimento disciplinare già nei giorni scorsi per una bestemmia che ai più era sembrata evidente (po..o Dio). Nella circostanza l’ex pallanuotista è stato graziato e della questione, molto dibattuta sui social, non se ne è parlato in puntata.

Questa volta, però, il destino dell’italo cubano sembra segnato. Il contestato episodio si è verificato durante l’incontro tra Luca Salatino e la madre.

Alfonso Signorini: ‘Stiamo verificando’, la bestemmia bis dell’italo cubano durante l’incontro tra Luca e la madre

Molti concorrenti si sono commossi ed anche Amaurys Perez è sembrato toccato dalla storia del compagno di avventura. Ad un certo punto si è lasciato andare un’imprecazione “Manna…a la Madonna”.

Il frame è già stato cristallizzato da numerosi utenti ed è diventato virale. Difficilmente il 46enne sarà graziato una seconda volta.