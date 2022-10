GF Vip, Amaurys Perez: dal giallo bestemmia alla sorpresa, il web insorge

Niente squalifica per Amaurys Perez che nei giorni scorsi si era lasciato scappare un’imprecazione che era stata segnalata da numerosi fan del GF Vip. La clip della bestemmia ha fatto il giro del web con il termine po..o Dio che ai più è parso evidente.

Presunta bestemmia, nessun provvedimento per Amaurys Perez

Un’affermazione che, come in passato, avrebbe dovuto far scattare la squalifica ma della questione non si è discusso nel corso del reality show di Canale 5. Una scelta che ha inevitabilmente fatto discutere sui social con tanti utenti che hanno manifestato il loro disappunto per non aver fatto quanto meno chiarezza sulla questione.

Alfonso Signorini aveva parlato di una maggiore elasticità per quanto concerne alcuni termini da valutare in base al contesto ed alla reale intenzione del concorrente. Per la bestemmia, invece, sembrava non ci fossero state variazioni ma sotto quest’aspetto nulla è stato precisato nel corso della puntata del 10 ottobre del GF Vip.

#gfvip

Con tutto l’affetto e il rispetto x Amaurys,però nell’edizioni passate,ci sono stati concorrenti che sono stati squalificati x 1 bestemmia,x molto meno o che nn si capiva che era una bestemmia



Come al solito 2 pesi e 2 misure@GrandeFratello@alfosignorini@QuiMediaset_it https://t.co/dFnmS65PAo — Sebastiano Sidoti 🇪🇺🇮🇹🇺🇦🏳️‍🌈 (@SebastianoSidot) October 10, 2022

La visita a sorpresa della moglie dell’ex pallanuotista

Non è da escludere che gli autori abbiano ritenuto il filmato poco chiaro. Di contro Amaurys Perez ha ricevuto la commossa visita della moglie di origini calabresi, Angela, che ha cercato di tranquillizzarlo dopo che l’ex pallanuotista aveva manifestato l’intenzione di andare via perché gli mancava la famiglia.