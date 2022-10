GF Vip, Amaurys Perez verso la squalifica: le parole che mettono a rischio l’ex pallanuotista (VIDEO)

Non sembra esserci pace per il GF Vip con gli autori del reality show che saranno chiamati a prendere un’importante decisione. Dopo il caso Marco Bellavia potrebbe maturare nelle prossime ore un nuovo provvedimento disciplinare.

Amaurys Perez rischia la squalifica per aver bestemmiato

Amaurys Perez rischia di chiudere in anticipo l’avventura nella casa più spiata degli italiani. L’ex pallanuotista è finito nel web per un’affermazione blasfema mentre conversava con i compagni di avventura. “Mia suocera dolcissima, mio suocero p..co Dio. Mi sono detto, cosa succederà qui” – avrebbe riferito l’italo cubano che rischia la squalifica per bestemmia.

Il frame incriminato è già diventato virale sul web con i fan del Grande Fratello Vip che non hanno dubbi in merito sull’affermazione fatta da Amaurys. A differenza di Charlie Gnocchi, per il quale era stata invocata la squalifica per analogo motivo, sembrano esserci pochi dubbi sulle parole pronunciate da Amaurys Perez e siccome per le bestemmie il regolamento del reality non è mutato il destino del 46enne sembra segnato.

Il regolamento non è cambiato per le affermazioni blasfeme

L’ex pallanuotista aveva avuto un momento di crisi nel corso della puntata del 6 ottobre dopo aver ascoltato la commovente storia di George Ciupilan con il quale ha instaurato un buon rapporto e non aveva nascosto le sue difficoltà legate alla lontananza dalla famiglia. Da valutare se l’eventuale provvedimento sarà comunicato nelle prossime ore o si attenderà la puntata del 10 ottobre del GF Vip per discutere della posizione di Perez.