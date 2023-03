GF Vip, Antonella va fuori e scopre l’appello dei genitori: la reazione e il dettaglio intimo, Giaele in finale

Colpo di scena nel corso della puntata del 20 marzo del GF Vip. Antonella Fiordelisi è stata eliminata a due passi dalla finalissima del reality show. L’appello lanciato dai genitori dell’influencer è stato recepito dalle fandom e non solo. Il pubblico ha premiato Giaele De Donà che ha guadagnato il terzo pass per la finale del 3 aprile con il 48% delle preferenze.

Giaele De Donà è la terza finalista del GF Vip, la visita a sorpresa della madre: ‘Voglio partecipare al reality’

“Non ci credo” – ha urlato la modella di Vittorio Veneto che ha ricevuto a sorpresa la visita della madre e dei nonni. Un momento commovente che ha coinvolto anche i coinquilini. “Voglio partecipare al programma” – ha detto mamma Tatiana che soffre di una malattia che l’ha costretta sulla sedia a rotelle.

Al ballottaggio ha superato Nikita Pelizon (25%) mentre Milena Miconi (19%) resta in lizza e spera ancora di completare il percorso nella casa più spiata dagli italiani. Fuori causa Antonella Fiordelisi che non è andata oltre l’8% dopo aver fatto il pieno di preferenze per mesi.

“Me l’aspettavo, evidentemente i miei genitori hanno lanciato un appello perché hanno visto che stavo male. Mia madre è molto sensibile” – ha spiegato la salernitana che ha incassato il colpo con sportività e senza manifestare alcun risentimento per l’esito del televoto.

Antonella Fiordelisi bacchetta i genitori: ‘Non avrebbero dovuto fare quell’appello, sono cose mie’

In confessionale, dopo aver visto il post pubblicato da mamma Milva, ha spiegato che i genitori non avrebbero dovuto intromettersi e che lei ha dimostrato lungo il percorso di saper reagire anche nei momenti più difficili. “Non avrebbero dovuto fare quell’appello… Sono cose mie.

L’ha fatto dal mio profilo Instagram? Grazie mamma mi hai fatto uscire… Ero stato presa per L’Isola dei Famosi nel 2017 ma non andai perché lei soffre di ansia e mi chiese di non andare e per tale motivo rifiutai. Non è stata una mia scelta. Comunque non devo lasciare più il mio profilo Instagram ai miei” – ha spiegato l’influencer che poi ha svelato un particolare intimo nel momento in cui Alfonso Signorini le ha detto che avrebbe rivisto Edoardo Donnamaria. “Purtroppo ho le mie cose”.