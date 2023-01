GF Vip, Edoardo Donnamaria impreca e litiga con Patrizia Rossetti: ‘Dici che non sono un uomo’ (VIDEO)

Prima impreca e poi si scontra con Patrizia Rossetti al GF Vip. Notte di Capodanno al veleno per Edoardo Donnamaria che ha festeggiato la vigilia chiudendo nuovamente la relazione con Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria, imprecazione mentre conversa con Tavassi nel van

Nella casa si è creato un clima elettrico e successivamente anche Edoardo Tavassi ha litigato con Micol Incorvaia invitandola ad allontanarsi dal van. “Chiudiamola qua”. Visibilmente scossi dalla giornata turbolenta il videomaker ed il volto di Forum si sono ritrovati a conversare ed a consolarsi nel van. Tra una battuta e l’altra è scappata un‘imprecazione a Donnamaria. “Dio Santo”.

Subito dopo ha visto Patrizia Rossetti che chiacchierava con Antonella Fiordelisi di quanto accaduto poche ore prima ed ha iniziato ad origliare ma ha perso le staffe quando la conduttrice televisiva ha affermato che non si era comportato da uomo. “Con te non devo parlare, perché quello che hai sbagliato già te l’ho detto” – ha affermato il trentenne che poi si è rivolto a Patrizia: “Voglio capire perché mi dici che non sono un uomo, perché non me lo dici in faccia” – ha chiesto Edoardo con tono deciso.

Patrizia Rossetti difende Antonella Fiordelisi e accusa Edoardo, lui perde le staffe dopo aver origliato

“Se tu rispondi allo stesso modo ad Antonella siete uguali per questo ho fatto quell’affermazione. Lei non ha fatto nulla, non è vero che ha avuto certi comportamenti e quando si è avvicinata ad Antonino (Spinalbese) non eravate neanche fidanzati. Lo fa perché ha bisogno di attenzioni”. Edoardo Donnamaria ha prontamente ribattuto sostenendo che ci sono state più provocazioni e che aveva sempre perdonato la salernitana. “Mica si può andare avanti così” – ha aggiunto mentre Antonella Fiordelisi non ha trattenuto le lacrime.