GF Vip, Donnamaria festeggia Antonella con i fuochi d’artificio nella notte: residenti infuriati (VIDEO)

Fuochi d’artificio per Antonella Fiordelisi. Quelli che ha fatto esplodere Edoardo Donnamaria in occasione del compleanno dell’ex schermitrice. Nel corso della puntata del 13 marzo del GF Vip il volto di Forum ha fatto commuovere la fidanzata con un videomessaggio.

Pensa conoscere tuo suocero ed il manager/amico della tua fidanzata con le ciabatte di pelo fuscia.



È LA MIA VITA QUESTO RAGAZZO. #drojette #donnalisi pic.twitter.com/UaQ2aXTPgn — Chiàr/jette ⚖️✨ LaBiaStanAccount (@maicnagioia) March 14, 2023

GF Vip, la sorpresa di Edoardo Donnamaria per il compleanno di Antonella Fiordelisi

La salernitana sperava di poter parlare con lui ma al trentenne non è stata concessa la possibilità di andare in studio dopo la squalifica. Edoardo Donnamaria non si è fermato al video messaggio ed in occasione del 25esimo compleanno di Antonella Fiordelisi ha deciso di sorprenderla nel cuore della notte dopo aver abbracciato il papà della salernitana, Stefano Fiordelisi.

Quando meno se l’aspettava l’influencer e i coinquilini della casa del GF Vip hanno sentito l’ex compagno di avventura urlare dall’esterno della casa con il megafono. “Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo” – ha gridato prima di improvvisare uno spettacolo pirotecnico intorno alle 4 del mattino.

quando pensi che possiamo smettere di piangere facci un fischio Edo #donnalisi #drojette pic.twitter.com/RFRbkPao0s — Sєя ♡🦋 (@NonSonoUnaSant4) March 14, 2023

L’improvvisato spettacolo pirotecnico nel cuore della notte fa arrabbiare i residenti

Un gesto che ha emozionato Antonella Fiordelisi ma che ha fatto infuriare i residenti per il brusco risveglio mentre riposavano. In molti si sono scagliati contro Edoardo Donnamaria per lo show notturno per festeggiare la fidanzata che è in corsa per strappare il pass per la finale del GF Vip.