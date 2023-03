GF Vip, la famiglia di Antonella Fiordelisi contro Orietta Berti: ‘Cantante mediocre’, l’appello ai fan

La famiglia di Antonella Fiordelisi si scaglia contro Orietta Berti e invita i fan a non votare più la salernitana dopo l’esito del televoto che ha premiato Micol Incorvaia che ha conquistato la finale del GF Vip del 3 aprile.

Micon Incorvaia finalista al GF Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime: l’appello di Stefano Fiordelisi

Un epilogo che ha scossa la schermitrice che per la seconda volta ha perso la chance per guadagnare l’ultimo atto del reality show di Canale 5. A rendere ancoro più amaro il verdetto gli affondi di Orietta Berti nel corso della puntata del 16 marzo. La cantante l’ha rimproverata per non aver ascoltato i suoi consigli ed ha spiegato che si rivede più in Micol per educazione. Le parole dell’artista hanno provocato la reazione stizzita dei genitori sia su Twitter che su Instagram.

“Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di un televoto flash, di non salvarla per il suo bene” – si legge sul profilo dell’influencer gestito dalla famiglia che ha sbottato contro Orietta Berti.

La famiglia dell’influencer infuriata per l’affondo di Orietta Berti: ‘La dialettica non è il tuo forte’

“Cara Orietta la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso ad una ragazza che sicuramente è molto più educata di te”.

Stefano Fiordelisi ha ribadito su Instagram l’invito a non votare Antonella. “Abbiamo da completare cose importanti, fatelo per la salute di Antonella” – ha cinguettato. L’ex schermitrice ora è nuovamente in lizza per la finale in un televoto che decreterà anche un’eliminazione. I Donnalisi ascolteranno l’appello della famiglia Fiordelisi?