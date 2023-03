GF Vip, gesto irruento con Oriana: squalificato Daniele Dal Moro, la richiesta della venezuelana (VIDEO)

Tanto tuonò che piovve. Da giorni Daniele Dal Moro era finito nel mirino dei fan del GF Vip per alcuni atteggiamenti sopra le righe. Dopo la puntata di giovedì 16 marzo il veronese ha avuto una reazione nei confronti di Oriana Marzoli che non gli è stato perdonato dagli autori. Squalifica immediata per l’ex tronista di Uomini e Donne.

Squalifica Daniele Dal Moro, il comunicato del GF Vip

“Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento” – questo il comunicato condiviso sulle pagine ufficiali del reality show. Un provvedimento disciplinare reclamato a gran voce dai telespettatori dopo la reazione scomposta di Daniele Dal Moro mentre Oriana Marzoli scherzava sul make up. “Mi fai male” – ha affermato la venezuelana che poi si è sfogata con Micol per la mancanza di attenzioni da parte del veronese.

A distanza di poche ore, e dopo aver esaminato i filmati, la produzione ha squalificato Daniele Dal Moro in ossequio alla nuova linea del Grande Fratello che ha determinato prima delle nomination d’ufficio e poi la squalifica di Edoardo Donnamaria. Oriana Marzoli è scoppiata in lacrime quando le è stato comunicato il provvedimento a carico del veneto ed ha chiesto alla produzione di poter parlare con lui.

Oriana Marzoli in lacrime: ‘Voglio parlare con lui’

“Voglio parlare con lui, vi prego” – ha chiesto la venezuelana ma la produzione è stata irremovibile. In soccorso dell’influencer è arrivata Micol Incorvaia che ha provato a tranquillizzarla. Oriana Marzoli dovrà attendere la puntata di lunedì 20 marzo del GF Vip per avere un contatto, probabilmente indiretto, con Daniele Dal Moro.