GF Vip, Micol va in finale a sorpresa: Donnalisi e Nikiters furiosi (VIDEO)

Esito a sorpresa del televoto che ha decretato la seconda finalista del GF Vip nel corso della puntata del 16 marzo. Nel duello tra le amiche Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon l‘ha spuntata Micol Incorvaia con il 33% delle preferenze.

Micol Incorvaia conquista la finale del GF Vip con il 33%

La salernitana si è fermata al 22% mentre la modella ha ottenuto il 19% delle preferenze. Decisamente più indietro gli altri protagonisti del televoto. Le tre vippone sono venute a conoscenza dell’esito del televoto in studio dopo un breve confronto con Micol Incorvaia che era sicura che sarebbe stata la prima a rientrare in casa. “Purtroppo non credo che sarò io la finalista, penso che alla fine sia Nikita che Antonella andranno in finale”. Un esito che immaginavano anche le altre due contendenti confidando sulla forza della fandom.

La prima a rientrare nella casa più spiata dagli italiani è stata Antonella Fiordelisi. “A questo punto mandatemi a casa. Spero che almeno ci vada Nikita” – ha affermato l’influencer che non ha nascosto una certa delusione. Il televoto ha ribaltato i pronostici della vigilia con gli Incorvassi e i fan di Oriana Marzoli che hanno sospinto Micol Incorvaia alla finale del GF Vip del 3 aprile.

La siciliana trascinata dagli Incorvassi, le perplessità delle fandom di Antonella e Nikita

Non sono mancate le polemiche: “In altri televoti Micol era tra le meno votate” – ha sottolineato un utente su Twitter con i Niketers increduli per l’esito del televoto. In precedenza aveva conquistato la finale Oriana Marzoli.