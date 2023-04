GF Vip, Micol su Antonella: ‘Abbaia’, la replica: ‘Quando la volpe non arriva all’uva’, l’appello per Nikita (VIDEO)

A poche ore dalla finalissima del GF Vip, in programma lunedì 3 aprile, Antonella Fiordelisi punta nuovamente l’indice contro Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia per una conversazione che i fan le hanno segnalato in rete. La salernitana ha poi rimosso il tweet ma non le Stories in cui ha invitato i suoi fan a spingere l’amica Nikita Pelizon alla vittoria.

Antonella Fiordelisi perde le staffe per lo scambio di battute tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Cosa ha fatto arrabbiare Antonella Fiordelisi? Gli ex compagni di avventura sono tornati a parlare di lei con Tavassi che ha riferito sarcasticamente a Micol che non ricorda neanche più la sua voce. “Ve lo giuro non me lo ricordo”. Pronta la chiosa della fidanzata: “Abbaia” – ha affermato Micol ironicamente.

Scambio di battute sulle quali l’ex schermitrice non ha glissato: “Ma come ti permetti” – ha scritto sul video pubblicato su Instagram Stories. “Quando la volpe non arriva all’uva dice che abbaia. Non aveva problemi però a mandare lettere amorose a Edo tempo fa” – ha cinguettato per poi invitare i follower a non inviarle video degli ‘Incorvassi‘.

‘Non aveva problemi a mandare lettere amorose a Edo tempo fa’

“Ho trovato l’amore della mia vita. Ho una famiglia bellissima, tantissime persone che mi sostengono (che non mi aspettavo di avere), vere amiche, 2 cani e tantissimi progetti”.

Poi il tweet di incoraggiamento per Nikita Pelizon in vista della finalissima del GF Vip del 3 aprile: “Il mio unico pensiero? Cercare di portare Nikita alla vittoria e sentire la canzone Il clielo stanotte che uscirà domani a mezzanotte”.