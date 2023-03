GF Vip, sondaggi 3° finalista: tra Nikita e Antonella potrebbe spuntarla la terza incomoda

Il GF Vip dei veleni viaggia a grandi passi verso l’epilogo. Nel corso della puntata del 20 marzo sarà decretato il terzo finalista del reality e contestualmente un vippone dovrà lasciare definitivamente il gioco. Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi si giocano nuovamente la chance di arrivare all’ultimo dopo essere state beffate da Micol Incorvaia.

Terza finalista GF Vip, sondaggi: Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon potrebbero essere beffate da Giaele

Con loro al televoto ci sono Giaele De Donà e Milena Miconi. In questi giorni numerosi sondaggi sono stati lanciati da siti e pagine dedicate al programma condotto da Alfonso Signorini. Chi sarà l’eliminato della 43ª puntata del GF Vip? Secondo quanto emerge dalle varie rivelazioni il televoto potrebbe avere un esito sorprendente con Nikita e Antonella che potrebbe incassare una nuova beffa da un’altra… Spartana.

Secondo i sondaggi Giaele De Donà potrebbe essere a sorpresa la terza finalista del reality show mentre sembra segnato il destino di Milena Miconi che ha pochissime chance di evitare l’eliminazione nonostante l’appello lanciato dal papà di Antonella Fiordelisi che, dopo quanto accaduto nel corso della puntata del 16 marzo, ha chiesto di non votare la figlia.

Eliminata puntata 20 marzo del GF Vip: Milena Miconi verso l’addio

Da rilevare che non sono più disponibili biglietti di ritorno. L’ultimo ‘jolly’ è stato sfruttato da Andrea Maestrelli che è tornato in gioco. Durante la puntata del 20 marzo del GF Vip, come anticipato da Alfonso Signorini, si parlerà anche della squalifica di Daniele Dal Moro e delle reazione di Oriana Marzoli mentre Nikita ha ricevuto il costume di unicorno come regalo di compleanno.